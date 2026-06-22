Holeshot, griglia di partenza e team satellite: ufficiali i cambiamenti in MotoGP

Oggi pomeriggio sono state annunciate tre modifiche importanti alla top class del Motomondiale: due riguardano già quest'anno, una il 2028.

La Grand Prix Commission ha preso delle decisioni che avranno un impatto rilevante sulla MotoGP. Nel comunicato ufficiale è stato confermato che a partire dal Gran Premio ad Assen del prossimo weekend saranno banditi gli holeshot devices, nello specifico quelli noti come Front Ride Height devices: i regolatori di altezza anteriore, utilizzati in partenza per abbassare la moto. Se ne parlava da tempo, anche per un tema di sicurezza, e ora il cambiamento è diventato definitivo. In ogni caso, gli abbassatori sarebbero stati aboliti completamente nel 2027, come era già stato spiegato quando venne annunciato il nuovo regolamento tecnico

Griglia allungata e massimo 6 moto per costruttore

La seconda novità riguarda la disposizione della griglia di partenza con l’estensione della distanza tra le file da tre piloti da 9 a 12 metri a partire al Gran Premio di Germania al Sachsenring (10-12 luglio). Rimarranno tre piloti per fila, non ci sarà il passaggio a due, come era stato ipotizzato nelle ultime settimane. Il cambiamento non riguarderà solo la MotoGP, ma anche Moto2 e Moto3. Pure in questo caso si è deciso di intervenire con l'obiettivo di aumentare la sicurezza.

Come cambia la griglia di partenza dal GP al Sachsenring

Infine, nella classe MotoGP, a partire dalla stagione 2028, sarà previsto un limite massimo di sei moto in griglia per costruttore, a condizione che in quel momento vi siano almeno cinque costruttori in gara nel Campionato. Attualmente è Ducati quella che schiera più moto, esattamente sei. Tutti gli altri marchi ne hanno quattro ciascuno. Si è scelto di intervenire per evitare che qualcuno ne disponga di troppe moto, traendo così eccessivo vantaggio rispetto alla concorrenza. Fino al 2024 la Ducati ne aveva ben otto, poi Prima Pramac ha firmato con Yamaha, che dal 2023 non aveva più alcuna struttura satellite.