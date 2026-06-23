L’ascesa di Ai Ogura tra umiltà e numeri: e se fosse lui l'anti Marquez?

Ai Ogura in crescita quest'anno eppure si esclude dalla lotta per il titolo MotoGP: ha ragione o si sottovaluta?

Con il doppio secondo posto a Brno, che fa da contraltare al pesante doppio zero di Bezzecchi, Ai Ogura si trova ora in 5^ posizione a 46 punti dal riferimento Aprilia ed a 6 lunghezze da Marc Marquez che lo precede nella classifica generale. Un quadro molto interessante creatosi in quello che è appena il 9° Gran Premio su 22 in programma per questa stagione MotoGP 2026. Ma siamo davvero sicuri che l'alfiere Trackhouse sia proprio da escludere nella lotta per il titolo? Il futuro in Yamaha al momento è lontano, con Aprilia tutto è ancora possibile: ecco perché.

Ai Ogura si autoesclude

"A fine anno ti vedi magari in lotta per il titolo?" Una domanda a cui Ogura ha risposto così: "Contro questi ragazzi? Non credo di essere nella lotta per il campionato, non ancora, devo pensare a migliorarmi". Il solito bassissimo profilo del pilota giapponese, outsider diventato però presto personaggio da tenere d'occhio fin dall'anno di debutto nel Mondiale Moto3. Viene da chiedersi però se sia solo umiltà, o se davvero Ogura si stia sottovalutando un po' troppo. Nel corso della conferenza stampa post Gran Premio, oltre alla sorpresa per un weekend da grande protagonista e il rammarico per la vittoria solo sfiorata ( sarebbe stata un'impresa storica ), non è mancata una domanda specifica sulla questione campionato. Letteralmente,Una domanda a cui Ogura ha risposto così:. Il solito bassissimo profilo del pilota giapponese, outsider diventato però presto personaggio da tenere d'occhio fin dall'anno di debutto nel Mondiale Moto3. Viene da chiedersi però se sia solo umiltà, o se davvero Ogura si stia sottovalutando un po' troppo.

Vi ricordate cos'è successo prima?

"Non ho mai pensato di avere un grande talento". Nessun si aspettava che fosse in lizza per l'iride, i favoriti in Moto3 erano altri, gli spagnoli in primis. Eppure Ai Ogura s'è fatto prepotentemente notare in breve tempo, con il primo podio in Catalunya come elemento di spicco nella sua stagione di crescita. E al secondo anno nella categoria, senza mai riuscire a vincere un GP ma con tanta costanza, s'è giocato il titolo mondiale fino all'ultima gara con Arenas ed Arbolino! In Moto2, ci ha messo qualche anno di più, tra qualche infortunio di troppo e alcuni errori, ma testardo ha continuato a lavorare, con poche parole e tanto olio di gomito, fino a riscrivere la storia col titolo raggiunto nel 2024. Nonostante questo, dichiarando in conferenza stampa che

La matematica ci dice che...

Non è il caso di sottovalutare Ai Ogura, sia per i numeri che per quello che ha fatto nelle classi minori. Ma guardiamo ora la classifica: Marco Bezzecchi è ancora in vetta con 180 punti, segue Jorge Martin con 172, c'è poi Fabio Di Giannantonio con 157, 4° è Marc Marquez con 140. In quinta posizione, con 134, c'è proprio Ai Ogura, di nuovo poco considerato ma autentico outsider in crescita. L'unico ritiro di GP è stato per un problema tecnico, ci aggiungiamo un paio di zeri in due Sprint, ma ottimamente bilanciati da un doppio ottavo posto in Catalunya come peggiori piazzamenti dell'anno e, soprattutto, il podio a Le Mans e la doppia P2 di Brno. Meglio tenerlo d'occhio, la stagione è ancora molto lunga.