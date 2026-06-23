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Inossidabile Cairoli: tre round AMA Pro Motocross con Ducati, ecco quando e dove

Motocross
di Diana Tamantini
martedì, 23 giugno 2026 alle 12:00
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"Dove ci vediamo?" Tony Cairoli pronto per una nuova tripla sfida MX con Ducati negli Stati Uniti, ecco quando e dove correrà.
Chi si rivede, Tony Cairoli! Si sapeva da tempo, ma ora arriva la conferma ufficiale dallo stesso nove volte iridato MX attraverso i suoi canali social, svelando tutti gli appuntamenti in cui sarà al via. Il 40enne di Patti pronto ad una nuova sfida con la Ducati Desmo450 MX, tre round oltreoceano in AMA Pro Motocross nel prossimo mese di luglio. Come detto, ci ha pensato proprio Cairoli a dire tutto: i fan potranno seguirlo nel weekend del 4 luglio al RedBud MX nella città di Buchanan, Michigan, per poi essere di scena nel fine settimana dell'11/07 al The Wick 338 Motocross di Southwick, Massachusetts, per finire con l'appuntamento del 18 luglio allo Spring Creek Motocross Park di Millville, Minnesota.
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Cairoli e Ducati, l'America chiama ancora 

Ha lasciato le competizioni a tempo pieno ormai da parecchi anni, ma rimane un perno del progetto Ducati e non ha ancora davvero abbandonato le corse. L'abbiamo visto infatti proprio in USA già nel 2025, a RedBud e Spring Creek, dove correrà anche quest'anno, con l'aggiunta del round a The Wick. Una sfida non col suo iconico #222, ma col #93, che richiama fin troppo bene Marc Marquez e Ducati (freschi di rinnovo per il prossimo biennio MotoGP). Non solo: oltre a scontrarsi con i super fratelli Lawrence, Cairoli si confronterà anche con l'attuale capoclassifica MXGP, l'agguerrito belga Lucas Coenen. Ricordiamo, già super protagonista al debutto e schierato anche nell'evento dell'11 luglio per la seconda delle tre wild card programmate assieme al gemello Sacha, al via nella categoria 250.
Non manca un pizzico di scetticismo tra i tifosi: oltre a chi lo supporta incondizionatamente, c'è chi dice che forse è il momento di fermarsi davvero, per concentrarsi su test e sviluppo, e chi pensa che possa solo 'dare fastidio' ai protagonisti del campionato. Ogni opinione, espressa senza insulti come in questo caso, è sempre ben accetta, ma ci penserà poi lo stesso Tony Cairoli a dirci qual è il suo attuale stato di forma.

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Tony Cairoli

diDiana Tamantini

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