Formula 1: Hamilton sogna il bis, fermerà le Mercedes anche in Austria?

La Formula 1 arriva in Austria, il tracciato di casa di una Red Bull che deve ritrovarsi: Max Verstappen riuscirà a rompere il ghiaccio contro le Mercedes e Ferrari?

La tappa di Barcellona ha rinfocolato l'entusiasmo del popolo ferrarista con la prima vittoria di Lewis Hamilton in rosso. Ma non c'è spazio per i ricordi, perchè l'ottavo round del Mondiale è alle porte. La Ferrari avrà chiaramente tutti i riflettori addosso, in particolare il fuoriclasse che pare entrato finalmente nel momento di grazia. Però, aldilà del risultato scaturito in terra spagnola, le Mercedes restano da battere. Il quadro è complicato anche dal fattore Red Bull. Finora la squadra britannica con sponsor globale austriaco non ha brillato ma fra Montecarlo e Barcellona c'è stato qualche netto segnale di risveglio. Max Verstappen è un leone ferito che aspetta solo di disporre del potenziale adatto.

Hamilton super

La Spagna ci ha consegnato una Ferrari SF-26 molto più convincente, molto più vicina alla Mercedes W17 di quanto si potesse immaginare. Le Mercedes sono ancora le due vetture da battere, con George Russell che vorrà continuare a recuperare terreno nei confronti di Andrea Kimi Antonelli. L’italiano tradito dalla batteria della sua monoposto in terra iberica, dopo cinque trionfi in fila, vuole subito tornare ad allungare in classifica, visto che è bastato uno zero per riaccendere la lotta iridata. Secondo nel mondiale è Lewis Hamilton che dopo il primo trionfo in carriera con la rossa ora viaggia più libero. A frenare le aspirazioni del campionissimo c'è la situazione tecnica favorevole agli avversari della Ferrari: sarà interessante capire se sul velocissimo tracciato di Spielberg può cambiare qualcosa.

Charles Leclerc ha bisogno di ritrovare le giuste motivazione. Il doppio KO tra Monaco e Barcellona sono stati una mazzata, visto anche il successo del compagno di squadra. Hamilton in ogni caso ha fatto vedere che SF-26 cresce, per cui ora tocca a Charles ritrovare il filo. La Red Bull è pronta alla sua sfida di casa e proverà con Max Verstappen ed Isack Hadjar a regalare una gioia al proprio pubblico. L’olandese vuole almeno tornare sul podio dopo il quarto posto in Spagna. La McLaren viene invece da un podio, quello conquistato da Lando Norris e cercherà insieme ad Oscar Piastri di bissare tale risultato anche a Spielberg.

Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 156 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 115 punti George Russell (Mercedes) 106 punti Charles Leclerc (Ferrari) 75 punti Lando Norris (McLaren) 73 punti Oscar Piastri (McLaren) 68 punti Max Verstappen (Red Bull) 55 punti Pierre Gasly (Alpine) 41 punti Isack Hadjar (Red Bull) 34 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 28 punti Olivier Bearman (Haas) 18 punti Franco Colapinto (Alpine) 16 punti Arvid Lindblad (Racing Bull) 13 punti Carlos Sainz (Williams) 6 punti Alexander Albon (Williams) 5 punti Esteban Ocon (Haas) 3 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 1 punti Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti Sergio Perez (Cadillac) 0 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 262 punti Scuderia Ferrari HP 190 punti McLaren Mastercard F1 Team 141 punti Oracle Red Bull Racing 89 punti

BWT Alpine F1 Team 57 punti Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 41 punti TGR Haas F1 Team 21 punti Atlassian Williams F1 Team 11 punti Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 2 punti Aston Martin Aramco F1 Team 1 punti Cadillac Formula 1 Team 0 punti

Formula 1 GP Austria: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP dell’Austria segue il canovaccio dei weekend europei e attenzione, perché prima della Formula 1 ci sarà la MotoGP. Quindi preparatevi ad una domenica piena di motorsport. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Spielberg.

Venerdì 26 giugno:

13:30-14:30: Prove libere 1

17:00-18:00: Prove libere 2

Sabato 27 giugno:

12:30-14:30: Prove libere 3

16:00-17:00: Qualifiche (differita TV8 alle 18:30)

Domenica 28 giugno:

15:00-17:00: Gara (differita TV8 alle 18:30)

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FOTO: social formula 1