Formula 1: Hamilton sogna il bis, fermerà le Mercedes anche in Austria?

La Formula 1 arriva in Austria, il tracciato di casa di una Red Bull che deve ritrovarsi: Max Verstappen riuscirà a rompere il ghiaccio contro le Mercedes e Ferrari?
La tappa di Barcellona
ha rinfocolato l'entusiasmo del popolo ferrarista con la prima vittoria di Lewis Hamilton
in rosso. Ma non c'è spazio per i ricordi, perchè l'ottavo round del Mondiale è alle porte. La Ferrari avrà chiaramente tutti i riflettori addosso, in particolare il fuoriclasse che pare entrato finalmente nel momento di grazia. Però, aldilà del risultato scaturito in terra spagnola, le Mercedes restano da battere. Il quadro è complicato anche dal fattore Red Bull. Finora la squadra britannica con sponsor globale austriaco non ha brillato ma fra Montecarlo e Barcellona c'è stato qualche netto segnale di risveglio. Max Verstappen è un leone ferito che aspetta solo di disporre del potenziale adatto.
Hamilton super
La Spagna ci ha consegnato una Ferrari SF-26
molto più convincente, molto più vicina alla Mercedes W17 di quanto si potesse immaginare. Le Mercedes sono
ancora le due vetture da battere, con George Russell che vorrà continuare a recuperare terreno nei confronti di Andrea Kimi Antonelli. L’italiano tradito dalla batteria della
sua monoposto in terra iberica, dopo cinque trionfi in fila, vuole subito tornare ad allungare in classifica,
visto che è bastato uno zero per riaccendere la lotta iridata. Secondo nel
mondiale è Lewis Hamilton che dopo il primo trionfo in
carriera con la rossa ora viaggia più libero. A frenare le aspirazioni del campionissimo c'è la situazione tecnica favorevole agli avversari della Ferrari: sarà interessante capire se sul velocissimo tracciato di Spielberg può cambiare qualcosa.
Charles Leclerc ha bisogno di ritrovare le giuste motivazione. Il doppio KO tra
Monaco e Barcellona sono stati una mazzata, visto anche il successo del compagno di squadra. Hamilton in ogni caso ha fatto vedere che SF-26 cresce, per cui ora tocca a Charles ritrovare il filo. La Red Bull è
pronta alla sua sfida di casa e proverà con Max Verstappen ed Isack Hadjar a
regalare una gioia al proprio pubblico. L’olandese vuole almeno tornare sul
podio dopo il quarto posto in Spagna. La McLaren viene invece da un podio,
quello conquistato da Lando Norris e cercherà insieme ad Oscar Piastri di
bissare tale risultato anche a Spielberg.
Formula
1 2026, classifica piloti e costruttori
CLASSIFICA
PILOTI
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 156 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) 115 punti
- George Russell (Mercedes) 106 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) 75 punti
- Lando Norris (McLaren) 73 punti
- Oscar Piastri (McLaren) 68 punti
- Max Verstappen (Red Bull) 55 punti
- Pierre Gasly (Alpine) 41 punti
- Isack Hadjar (Red Bull) 34 punti
- Liam Lawson (Racing Bulls) 28 punti
- Olivier Bearman (Haas) 18 punti
- Franco Colapinto (Alpine) 16 punti
- Arvid Lindblad (Racing Bull) 13 punti
- Carlos Sainz (Williams) 6 punti
- Alexander Albon (Williams) 5 punti
- Esteban Ocon (Haas) 3 punti
- Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti
- Fernando Alonso (Aston Martin) 1 punti
- Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti
- Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti
- Sergio Perez (Cadillac) 0 punti
- Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti
CLASSIFICA
COSTRUTTORI
- Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 262 punti
- Scuderia Ferrari HP 190 punti
- McLaren Mastercard F1 Team 141 punti
- Oracle Red Bull Racing 89 punti
- BWT Alpine F1 Team 57 punti
- Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 41 punti
- TGR Haas F1 Team 21 punti
- Atlassian Williams F1 Team 11 punti
- Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 2 punti
- Aston Martin Aramco F1 Team 1 punti
- Cadillac Formula 1 Team 0 punti
Formula
1 GP Austria: dove vederlo in TV e in streaming
Il GP dell’Austria segue il canovaccio
dei weekend europei e attenzione, perché prima della Formula 1 ci sarà la
MotoGP. Quindi preparatevi ad una domenica piena di motorsport. Tutto il
weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in
streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e
NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le
qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul
circuito di Spielberg.
Venerdì 26 giugno:
- 13:30-14:30: Prove libere 1
- 17:00-18:00: Prove libere 2
Sabato 27 giugno:
- 12:30-14:30: Prove libere 3
- 16:00-17:00: Qualifiche (differita TV8 alle 18:30)
Domenica 28 giugno:
- 15:00-17:00: Gara (differita TV8 alle 18:30)
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FOTO: social formula 1