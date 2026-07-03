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8 Ore Suzuka, qualifiche: Delbianco top Yamaha più veloce di Locatelli e Miller!

In Pista
di Paolo Gozzi
venerdì, 03 luglio 2026 alle 12:07
8 ore Suzuka:Jonathan Rea è stato il più veloce in qualifica
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Strepitosa prestazione di Alessandro Delbianco nella qualifiche ufficiali della 8 Ore di Suzuka, terzo appuntamento del Mondiale Endurance. Il campione italiano Superbike in carica ha girato in 2'04"712, terza prestazione assoluta di giornata. Delbianco è stato il miglior pilota Yamaha, più veloce anche degli ufficiali Roberto Locatelli e Jack Miller.
Lo schieramento di partenza della mitica gara di durata viene stabilito in base ad un complicato conteggio, cioè la media della prestazione dei due migliori piloti di ciascun equipaggio. Qui sotto vi proponiamo invece un dato che nell'endurance è puramente platonico, cioè le migliori prestazioni assolute. E' un dato suggestivo, cioè non tecnico, perchè in questa competizione vince il team, non il singolo, ed entrano in gioco mille fattori diversi rispetto alle gare di velocità pura. Ma ci offre comunque indicazioni interessanti.

Jonathan Rea che pilota!

Il migliore di tutti, manco a dirlo, è stato Jonathan Rea, 2'04"422. Sarà pure un ex pilota, ormai fuori dalla mischia a tempo pieno, ma fra le insidie di Suzuka dice ancora la sua, eccome. A parità di Honda CBR-RR ha dato sei decimi a Takumi Takahashi, che la 8 Ore l'ha già vinta sette volte. Honda HRC nel recente passato ha fatto la differenza per i consumi ridotti, ma se ci sarà bisogno di usare le maniere forti, cioè tenere un ritmo da GP dall'inizio alla fine, il talento non mancherà. C'è però l'incognita Somkiat Chantra, che ha un ritmo decisamente più blando: Honda HRC correrà con due o tre piloti?

Delbianco scatenato

Nel video qui sotto le prime parole di Ale appena conclusa la gran festa scoppiata nel box di Yamaha Marc VDS/KM99 al suo rientro dopo il giro a sensazione. Alla 8 Ore la tornata tutto-o-niente conta poco in ottica risultato finale, ma per un pilota che finora non ha mai avuto l'occasione vera per dimostrare il suo talento a livello iridato, questa è una soddisfazione super. Locatelli è stato due decimi più lento, si fa per dire, visto che pure il bergamasco ha infranto la barriera del 2'05". Più in difficoltà Jack Miller, che alla fine dei giochi ha incassato sei decimi da Delbianco. Ha viaggiato estramemente forte la BMW Motorrad con Michael van der Mark che a Suzuka è sempre andato a meraviglia. L'olandese qui dento vanta 4 successi: due con la Honda, altrettanti con Yamaha Factory, l'ultimo nel 2018.

Le migliori prestazioni per pilota

1.Jonathan Rea (Honda HRC) 2'04"422
2.Michael van der Mark (BMW Motorrad) 2'04"485
3.Alessandro Delbianco (Yamaha Marc VDS/KM99) 2'04"712
4.Naomichi Uramoto (BMW Autorace Ube) 2'04"847
5.Andrea Locatelli (Yamaha Factory) 2'04"971
6.Takumi Takahashi (Honda HRC) 2'05"055
7.Markus Reiterberge (BMW Motorrad) 2'05"142
8.Kohta Nozane (Honda Astemo Pro) 2'05"147
9.Marvin Fritz (Yamaha Yart) 2'05"150
10.Karel Hanika (Yamaha Yart) 2'05"189
11.Florian Marino (Yamaha Marc VDS/KM99) 2'05"208
12.Corentin Parolari (Honda FCC TSR) 2'05"310
13.John McPhee (Honda FCC TSR) 2'05"332
14.Jack Miller (Yamaha Factory) 2'05"422
15.Somkiat Chantra (Honda HRC) 2'05"465
8 ore Suzuka: Michael van der Mark secondo tempo

I tempi ufficiali

Nella lista dei tempi per team nessuna sorpresa: Honda HRC comanda davanti a BMW Motorrad e Yamaha Marc VDS/KM99. Ricordiamo che non si tratta dello schieramento di partenza, che verrà definito dalla Top 10 Trial, la sfida dei giri tutto-o-niente stile Superpole "vecchia maniera" cui accedo le migliori dieci formazioni. Adranno in pista i due migliori di ciascun team. Il via della 8 ore è previsto domenica alle 4:30 italiane.
8 ore Suzuka: i tempi ufficiali delle qualifiche
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