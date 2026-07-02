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Guida alla 8 ore di Suzuka: gli italiani, i favoriti, le strategia e come seguirla in TV

In Pista
di Alessio Piana
giovedì, 02 luglio 2026 alle 19:10
8 ore di Suzuka
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Giunta alla sua 47esima edizione, la 8 ore di Suzuka è la motociclistica "gara delle gare". La corsa dell'onore e dell'orgoglio per le quattro case giapponesi (tutte presenti con squadre ufficiali), con la possibilità quest'anno di vedere un produttore europeo (nello specifico BMW Motorrad) puntare ad un podio mai raggiunto prima.
Complessivamente 50 squadre si presenteranno al via dell'evento in rappresentanza di 6 differenti case costruttrici (Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, BMW e Aprilia), 3 aziende produttrici di pneumatici (Bridgestone, Dunlop e Pirelli), con 19 nazionalità al via tra team e piloti, quest'ultimi complessivamente 150 iscritti coprendo svariate generazioni (18 anni il più giovane, 61 il più anziano).

CINQUE ITALIANI AL VIA

Parlando degli italiani, saranno 5 i nostri piloti portabandiera. Alla seconda presenza di fila, Andrea Locatelli con Yamaha Factory Racing Team ha legittime credenziali di ambire ad una vittoria che all'Italia manca da 25 anni (prima ed unica con Valentino Rossi nel 2001). Reduce dai podi di Le Mans e Spa, Christian Gamarino correrà sempre con il team Kawasaki Webike TRICKSTAR, compagine ufficiale di Akashi nella categoria. Debutto alla 8 ore altresì per Alessandro Delbianco con la Yamaha R1 #99 di ELF Marc VDS Racing Team/KM99, con la classe Superstock che vedrà i colori italiani difesi da Kevin Manfredi (Dafy Kaedear RAC41 Honda) e da Gabriele Giannini (Wojcik Racing Team Honda). Non ci saranno invece i team (italianissimi) Honda No Limits e REVO-M2 Aprilia: in quanto prova facoltativa del calendario e con uno scarto del peggior risultato previsto dal regolamento, sole 5 squadre della Stock hanno deciso di affrontare la dispendiosa (sotto tutti i punti di vista) trasferta nel Sol Levante.

STRATEGIE

Per l'assoluta, si profila l'ennesimo confronto tra Honda HRC #30 (Takumi Takahashi, Jonathan Rea, Somkiat Chantra) e Yamaha Factory Racing Team #21 (Katsuyuki Nakasuga, Jack Miller, Andrea Locatelli). Lo scorso anno Honda centrò la 31esima vittoria all'evento di velocità e strategia: miglior gestione dei consumi (7 soste contro le 8 di Yamaha, 2 giri in più effettuati di media ad ogni turno di guida), pit stop più rapidi (mediamente di 3") ed un ritmo esasperato. Sulla carta dovrebbe essere nuovamente così, ma tutto potrebbe essere stravolto domenica dall'avvento della pioggia. Le previsioni meteo anticipano una potenziale edizione 2026 tutta bagnata dalla pioggia, sarebbe la prima dal 1997 a questa parte.

IL PROGRAMMA

D'altronde la scelta della data del 5 luglio pone la 47esima edizione come la più anticipata di sempre nel calendario, scongiurando un periodo dove le temperature (vedi lo scorso anno) arrivano addirittura a 37° con un tasso d'umidità spaventoso. Per venire incontro a squadre e piloti sono state concesse due giornate di test (martedì e mercoledì) nella settimana di gara, con il weekend che avrà ufficialmente inizio venerdì con la disputa delle qualifiche ufficiali che determinerà le 10 squadre ammesse al Top 10 Trial di sabato. Due piloti selezionati da ciascuno dei 10 migliori team emersi dalle qualifiche affronteranno un giro di time attack, una sorta di Superpole vecchio stile che scatterà alle 7:15 italiane. Alle 11:30 locali di domenica (le 4:30 italiane) il via della 8 ore.

LE DIRETTE TV

Per l'undicesima edizione consecutiva la 8 ore di Suzuka sarà visibile in diretta televisiva integrale anche in Italia. Su Eurosport 2 (disponibile su DAZN e TIMVISION) collegamento dalle 4:00 con mezz'ora di pre-gara, anticipando la partenza delle 4:30. Tutta live fino alle 13:00 con la bandiera a scacchi delle 12:30 ed il successivo cerimoniale-show del podio. I canali Eurosport previa la sottoscrizione di un abbonamento sono inoltre disponibili su HBO MAX (su tutte le offerte sezione "Sport"), discovery+ all'interno del pacchetto "Intrattenimento + Sport"), Amazon Prime Video Channels (con l'offerta discovery+).

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