Formula 1 Gran Bretagna: Hamilton batte un colpo ed è Pole nella Sprint

Il padrone di casa Lewis Hamilton
scatterà davanti a tutti nella Sprint del GP Gran Bretagna F1. Andrea Antonelli e’ secondo
mentre Charles Leclerc scattera’ dalla seconda fila.
Lewis Hamilton scalda il pubblico di
Silverstone. La qualifica non e’ ancora una vittoria ma il Sir si sente in forma con la SF-26 e puo’ far sognare i sudditi di
sua Maestà. Il ferrarista beffa per soli 11 millesimi il nostro Andrea Kimi
Antonelli che dimostra di esserci. La Mercedes è lì ma va detto, che molti team
hanno sbagliato il set up e quindi domani molte cose potrebbero cambiare. La
seconda fila vedrà scattare Max Verstappen con la Red Bull davanti a Charles Leclerc
con l’altra Rossa. Il monegasco è ancora dietro al compagno, ma va detto che
Hamilton su questa pista è quasi imprendibile per tutti.
Russell prende paga in casa
George Russell non va oltre il quinto
crono ed è un problema visto che il compagno-tivale e’ la’ davanti in orima fils La terza fila
sarà tutta britannica visto che sarà chiusa da Lando Norris. Oscar Piastri con
l’altra McLaren è settima con Isack Hadjar a chiudere la quarta fila con la sua
Red Bull. La quinta fila anche in questa qualifica corta è tutta per la Racing
Bulls con Liam Lawson davanti al compagno Arvid Lindblad. Il giovane Arvid è al
suo primo GP di casa e vuole sbalordire tutti.
Questa qualifica valevole per la gara
corta non ci ha lascato dunque sorprese, facendo accedere le migliori cinque
scuderie in Q3 con entrambi i piloti. Una nota positiva è che tutte e due le
Williams hanno superato il Q1 mentre continua il momento no della Aston Martin.
La verdona nel suo GP di casa visto che ha sede a Silverstone, occuperà l’ultima
fila con entrambi i suoi alfieri. La Sprint
rischia di essere un letto di spine per i piloti in ritardo di
non vivere visto che nessuno vorrà rischiare in vista
della qualifica e della gara domenicale.
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della Sprint della Formula 1 nel GP di Gran Bretagna
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Foto: social Formula 1