Formula 1 Gran Bretagna: Hamilton batte un colpo ed è Pole nella Sprint

Il padrone di casa Lewis Hamilton scatterà davanti a tutti nella Sprint del GP Gran Bretagna F1. Andrea Antonelli e’ secondo mentre Charles Leclerc scattera’ dalla seconda fila.

Lewis Hamilton scalda il pubblico di Silverstone. La qualifica non e’ ancora una vittoria ma il Sir si sente in forma con la SF-26 e puo’ far sognare i sudditi di sua Maestà. Il ferrarista beffa per soli 11 millesimi il nostro Andrea Kimi Antonelli che dimostra di esserci. La Mercedes è lì ma va detto, che molti team hanno sbagliato il set up e quindi domani molte cose potrebbero cambiare. La seconda fila vedrà scattare Max Verstappen con la Red Bull davanti a Charles Leclerc con l’altra Rossa. Il monegasco è ancora dietro al compagno, ma va detto che Hamilton su questa pista è quasi imprendibile per tutti.

Russell prende paga in casa

George Russell non va oltre il quinto crono ed è un problema visto che il compagno-tivale e’ la’ davanti in orima fils La terza fila sarà tutta britannica visto che sarà chiusa da Lando Norris. Oscar Piastri con l’altra McLaren è settima con Isack Hadjar a chiudere la quarta fila con la sua Red Bull. La quinta fila anche in questa qualifica corta è tutta per la Racing Bulls con Liam Lawson davanti al compagno Arvid Lindblad. Il giovane Arvid è al suo primo GP di casa e vuole sbalordire tutti.

Questa qualifica valevole per la gara corta non ci ha lascato dunque sorprese, facendo accedere le migliori cinque scuderie in Q3 con entrambi i piloti. Una nota positiva è che tutte e due le Williams hanno superato il Q1 mentre continua il momento no della Aston Martin. La verdona nel suo GP di casa visto che ha sede a Silverstone, occuperà l’ultima fila con entrambi i suoi alfieri. La Sprint rischia di essere un letto di spine per i piloti in ritardo di non vivere visto che nessuno vorrà rischiare in vista della qualifica e della gara domenicale.

Griglia della Sprint della Formula 1 nel GP di Gran Bretagna

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Foto: social Formula 1