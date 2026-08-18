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Gomme e benzine: i temi tecnici sottotraccia della MotoGP del futuro

MotoGP
di Alessio Piana
martedì, 18 agosto 2026 alle 8:46
MotoGP
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La nuova era tecnica della MotoGP che vedrà la luce con il ciclo regolamentare che scatterà dal 2027 presenta molteplici aspetti per ritenerla un'effettiva rivoluzione. Se spicca la riduzione della cilindrata (da 1000cc a 850cc), del peso minimo (da 157 a 153kg), l'eliminazione (anche) dell'abbassatore posteriore e la riduzione delle ali di 5cm complessivi (2,5cm per lato nella larghezza complessiva), ci sono altri due elementi dove le case costruttrici stanno concentrando i loro sforzi e attenzioni.

GLI PNEUMATICI SARANNO IL TEMA

A detta di molti tecnici, quantomeno inizialmente la chiave sarà la comprensione degli pneumatici Pirelli. Le MotoGP prototipo si sviluppano "su gomma" e, di conseguenza, comprendere con largo anticipo il corretto funzionamento e range d'utilizzo delle specifiche Pirelli farà la differenza eccome. Pneumatici per definizione e filosofia costruttiva se non diametralmente opposte rispetto alle Michelin, poco ci manca. L'analisi del rendimento delle gomme rappresenterà un fattore, testimoniato dalla prima raccolta dati delle case nei svariati test finora effettuati.

BENZINE ECOSOSTENIBILI

Un altro elemento che sta passando sottotraccia è l'adozione dei carburanti 100 % derivanti da fonti sostenibili, ovvero di origine non fossile. Con i rispettivi partner, i costruttori impegnati in MotoGP da tempo stanno sviluppando il miglior prodotto possibile, volto a non pregiudicare le prestazioni di massima e, non da meno, comportare problematiche di affidabilità ai motori. Da questo punto di vista, chi può annoverare partner già impegnati in Formula 1 è già avanti col lavoro. I primi riscontri hanno infatti accertato una perdita contenuta alla voce performance, in contrasto con aziende che hanno una limitata esperienza nel settore delle competizioni motoristiche. Non essendoci in tal senso un fornitore unico, quantomeno per il primo scorcio di stagione non vi sarà da stupirsi in differenze prestazionali tra differenti costruttori dovute proprio allo sviluppo delle nuove benzine "eco".

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