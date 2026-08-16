Marc Marquez-Valentino Rossi gelo infinito: "Siamo molto diversi"

Marc Marquez ha faticato sin troppo nel weekend di MotoGP a Silverstone. Fin dove la responsabilità è attribuibile alla Ducati Desmosedici e quali sono le reali condizioni del suo braccio destro? In un'intervista a 'The Paper' il nove volte iridato parla anche del (non) rapporto con Valentino Rossi.

Il difficile weekend di Silverstone

Quando abbiamo visto il campione in carica della MotoGP sul circuito britannico, molti si sono chiesti se fosse il vero Marc Marquez. Nono nella Sprint, settimo nella gara domenicale. Non era nemmeno il miglior pilota Ducati su un circuito dove la Desmosedici fa fatica a tenere il passo delle Aprilia. Il #93 è stato oscurato sia dal fratello Alex che da Fabio Di Giannantonio, e sabato anche da Franco Morbidelli , che ha guidato la moto dell'anno scorso.

Dopo tre vittorie nelle ultime quattro gare prima della pausa estiva, era tornato favorito nella lotta per il titolo, interrotta da un infortunio. Ora il suo distacco dal leader Jorge Martin è cresciuto da 18 a 40 punti in un solo weekend. Alla fine del GP di Silverstone, era evidentemente amareggiato. "La moto funzionava bene, le gomme erano buone. Non ho trovato un modo per essere più veloce", ha ammesso ai media. Il tracciato inglese sicuramente non è il più adatto per le Ducati, che preferiscono circuiti stop-and-go con frenate e brusche manovre di accelerazione. Tuttavia, Bagnaia ha vinto nel 2022 e Bastianini nel 2024...

Condizioni di salute e ritiro

Regna un certo mistero circa le sue reali condizioni fisiche. A Borgo Panigale sono sicuramente a conoscenza e assicurano che per settembre Marc Marquez ritornerà in piena forma. Ma a giudicare da certe dichiarazioni del pluricampione MotoGP, persiste qualche dubbio. "Dico sempre la stessa cosa... Se la mia condizione fisica me lo permette, vorrei continuare. Ma non sarò il primo atleta né l'ultimo a concludere la carriera per motivi di salute - ha ammesso il fenomeno di Cervera -. Penso che succederà prima o poi, perché ho avuto molti infortuni e ogni anno il dolore aumenta. Ma per il momento, posso farcela".

Il rapporto con Valentino Rossi

L'obiettivo mai dichiarato pubblicamente è di arrivare a quota dieci titoli iridati e sorpassare Valentino Rossi. La loro rivalità ha raggiunto punte massime nella storia della MotoGP, come mai avvenuto tra due rivali in pista. Tanto da dividere persino la tifoseria delle due ruote. Tutto dopo quell'episodio di Sepang nel 2015. Da allora mai una stretta di mano (si pensi a Misano 2018), i due fuoriclasse hanno persino evitato di incrociarsi con gli sguardi. E quando il Mondiale approda in Italia è ancora facile sentire una marea di fischi in direzione di Marquez.

Poiché è un argomento di cui entrambi preferiscono non parlare, di solito non gli vengono rivolte domande sull'argomento. Ma a Silverstone il pilota Ducati ha fatto un'eccezione, quando gli è stato chiesto della possibilità di fare pace con Valentino Rossi. "E' impossibile trovare una soluzione. Alcune cose non dipendono da una sola persona. Ci vogliono due persone. Per la mia vita privata, non ho bisogno di lui e lui non ha bisogno di me. Ma rispetto ciò che ha raggiunto. Entrambi abbiamo dato molto alla MotoGP e al mondo del motorsport. Siamo due persone molto diverse", ha concluso Marc.