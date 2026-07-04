Sarebbe stato bellissimo assistere alla Top 10 Trial, la formula Superpole con il giro tutto-o-niente vecchia maniera. Ma gli organizzatori hanno deciso la cancellazione della sessione, definendo lo schieramento di partenza della 8 Ore di Suzuka in base ai tempi della qualifica.

Dunque sarà la Honda HRC a scattare in pole nella partenza stile Le Mans, con le moto schierate al muretto e i piloti pronti allo scatto dall'altra parte della pista. Il via alle 11:30 locali, cioè le 4:30 del mattino di domenica 5 luglio in Italia.

Una lotteria forsennata

La Top 10 Trial è stata cancellata viste le condizioni del tracciato non uniformi, causa la pioggia che ha condizionato le attività di questa vigilia. Il maltempo sarà uno dei fattori chiave della 47° edizione della gara Endurance più prestigiosa del globo. Alla 8 Ore non si corre sul bagnato dal lontano 1997, ma stavolta i 50 equipaggi al via avranno un avversario (temibilissimo) in più.

Jonathan Rea trascinatore

miscelato" con quello di Takumi Takahashi, recordman dell'evento con ben sette successi all'arrivo. La CBR-RR non è un missile solo sul giro secco, ma anche sul passo, in virtù di consumi più ridotti rispetto alla Yamaha, che in questa epoca è (almeno sull'asciutto...) l'unica seria antagonista. Nella passata edizione Honda dette scacco matto allungando ogni stint di 2-3 giri rispetto alla Yamaha, finendo per compiere solo sette pit stop contro otto della Yamaha ufficiale, anche anche nel 2025 come stavolta punta su Andrea Locatelli e Jack Miller. La Honda, pur priva di Johann Zarco infortunato, si è garantita la pole grazie al miglior tempo assoluto di Jonathan Rea , "" con quello di Takumi Takahashi, recordman dell'evento con ben sette successi all'arrivo. La CBR-RR non è un missile solo sul giro secco, ma anche sul passo, in virtù di consumi più ridotti rispetto alla Yamaha, che in questa epoca è (almeno sull'asciutto...) l'unica seria antagonista. Nella passata edizione Honda dette scacco matto allungando ogni stint di 2-3 giri rispetto alla Yamaha, finendo per compiere solo sette pit stop contro otto della Yamaha ufficiale, anche anche nel 2025 come stavolta punta su Andrea Locatelli e Jack Miller.

Effetto Ale Delbianco

Alessandro Delbianco è stata la grande sorpresa delle qualifiche insieme al sorprendente team Yamaha schierato da Marc VDS/KM99. Il campione italiano Superbike in carica ha stabilito il miglior tempo, a pochissima distanza da Jonathan Rea e da Michael van der Mark che ha messo le ali alla BMW M1000RR. Delbianco, ben assecondato da Florian Marino, può diventare un pericolo anche in ottica gara, considerando anche le sue spiccate doti anfibie. Però bisognerà non commettere errori, in una gara di 8 ore durante la quale i team di due o tre piloti percorrono una distanza pari a Milano-Catania, su uno dei tracciati più veloci e insidiosi del mondo.

E se la BMW...

Nessuna marca europea ha finora mai violato il regno delle quattro sorelle giapponesi, con la Honda vittoriosa in ben 32 occasioni. La BMW ha il potenziale tecnico per riuscire nell'impresa, oltre che un Michael van der Mark che pur ormai essendo fuori dal Mondiale Superbike, a Suzuka resta temibilissimo. L'olandese ha infatti trionfato quattro volte alla 8 Ore, due con Honda e altrettante con Yamaha.

Come seguire la 8 Ore di Suzuka

Sull'ecosistema digitale di Corsedimoto (testata web e canali social) troverete aggiornamenti durante tutta la durata della corsa. La diretta TV e streaming sarà visibile in diretta integrale su Eurosport 2, adesso disponibile a pagamento sui bouquet di DAZN, TIMVISION e PRIME. La telecronaca è affidata al nostro Alessio Piana, con commento tecnico di Jacopo Zizza.