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Pecco Bagnaia: tutta la verità sul rapporto con Marc Marquez

MotoGP
di Luigi Ciamburro
sabato, 04 luglio 2026 alle 9:49
Pecco Bagnaia
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Dopo Assen la vita di Pecco Bagnaia non sarà più la stessa, ma non per quanto accaduto in pista. Il due volte campione MotoGP è diventato papà ed è dovuto tornare in Italia con un aereo privato. Neri giorni precedenti ha annunciato ufficialmente la prossima destinazione: dal 2027 sarà un pilota Aprilia. Non condividerà più il box con Marc Marquez, ma con l'amico di Academy Marco Bezzecchi.

Pecco è diventato papà

Un altro weekend sfortunato per Pecco Bagnaia, costretto al ritiro a metà gara per un problema al motore. Appena sceso dalla sua Ducati GP26, si è tolto la tuta per volare in Italia, dove Domizia Castagnini ha partorito con qualche settimana di anticipo rispetto alla scadenza fissata per agosto. Purtroppo non è arrivato in tempo per il parto, ma tutto è andato per il meglio e ha potuto abbracciare il primogenito. "Non riesco a descrivere quanto sia fantastica la mia vita ! Oggi ho scoperto una nuova emozione, ed è la più forte che abbia mai provato", ha scritto il piemontese sui social. Bagnaia diventa il terzo pilota-papà della MotoGP, dopo Maverick Vinales, padre di due figlie, e Jack Miller.

La convivenza con Marquez

Dal prossimo anno anche la sua vita professionale subirà un cambiamento radicale. Dopo otto anni con il marchio Ducati, Pecco lascerà il box in rosso per salire sull'Aprilia RS-GP. Nelle ultime due stagioni non è stato facile condividere il garage con un fuoriclasse come Marc Marquez. Anche se i rapporti tra i due sono stati sempre ottimali e sinceri. Sin dal principio molti prevedevano una convivenza difficile, anche a causa della rivalità storica tra Marquez e Valentino Rossi. Invece c'è stata sempre onestà professionale, massima distensione e collaborazione. "È chiaro che dopo quello che è successo tra Marc e Valentino, c’erano molte voci sul nostro rapporto nel box", ha detto Bagnaia a MotoGP.com. Ma non si è mai fatto trascinare da certe situazioni. "Non mi sono mai interessato a quel genere di litigi".
Marc Marquez e Pecco Bagnaia

Massima collaborazione tra Pecco e Marc

Già dal primo test dello spagnolo sulla Ducati, le mani erano tese per lavorare in un'unica direzione. "Ho cercato di aiutare Marc quando ne aveva bisogno, e lui ha fatto lo stesso per me. Molte volte era in difficoltà, ma ha sempre cercato di aiutarmi in modo molto positivo", ha aggiunto l'allievo della VR46 Academy. "Marc è un corridore molto intelligente e lavoriamo molto bene insieme". Entrambi riconoscono l'inevitabile rivalità sportiva tra due piloti che aspirano a vincere ogni Gran Premio. Ma fuori dalla pista mantengono un rapporto basato sul rispetto, la sincerità e il lavoro di squadra per continuare a sviluppare la Desmosedici.

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Pecco Bagnaia

diLuigi Ciamburro

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