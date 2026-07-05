Davide Tardozzi: indiscrezione di mercato sul team VR46

Ducati va in scena a Misano per il World Ducati Week, approfittando della pausa nel campionato MotoGP. La Race of Champions di quest'anno vedrà la partecipazione di Pecco Bagnaia, Marc Marquez e Nicolò Bulega, assenti i loro colleghi di marca. Il team manager Davide Tardozzi parla alla vigilia della sfida tutta in rosso.

I grandi assenti a Misano

Iker Lecuona non partecipa al WDW perché sua moglie ha recentemente partorito. Lo spagnolo trascorrerà del tempo con la sua famiglia prima di partire per il Regno Unito per il prossimo round del WorldSBK a Donington, dal 10 al 12 luglio. Assenti anche i due piloti del team Gresini Racing. Fermin Aldeguer ha subito una frattura vertebrale durante le prove libere ad Assen, infortunio che lo ha escluso sia dal GP di Olanda che dalla Race of Champions. Alex Marquez ha conquistato il quinto posto ad Assen, terminando così la sua prima gara dopo il rientro dagli infortuni subiti a Barcellona. Tuttavia, venerdì è caduto, riportando gravi abrasioni soprattutto al braccio destro. Da qui la decisione di non aderire alla Race of Champions, per non compromettere il suo cammino in MotoGP.

Capitolo Nicolò Bulega

In questo fine settimana a Misano, la Casa di Borgo Panigale festeggia anche il suo centenario. Nella gara odierna i partecipanti si sfideranno ad armi pari al volante di una Ducati Panigale V4 S. Sabato, Nicolò Bulega ha conquistato la pole position , davanti a Lorenzo Baldassarri e Pecco Bagnaia. Il leader del Mondiale SBK riconferma di essere in ottima forma e di meritare un'occasione nella classe MotoGP per il 2027. Da tempo si parla di un suo approdo in VR46, anche se al momento manca la firma.

Davide Tardozzi, team manager della Ducati, ha parlato di questa possibilità ai microfoni di Sky Sport. "Vedo Nicolò Bulega come il favorito, anche se Pecco è stato molto veloce in alcuni dei test che ha fatto con la sua Panigale... Vedo Nicolò molto, molto carico e motivato, e penso che i risultati che sta ottenendo ora in Superbike lo rendano sicuramente meritevole di un posto in MotoGP il prossimo anno. Noi lo speriamo. Ma vedremo, i piloti ci riservano sempre delle sorprese".

Duello Ducati-Aprilia

Nel campionato MotoGP la Ducati sta tornando alla ribalta, dopo un inizio di stagione in salita e dominato dall'Aprilia. Sarà una bella sfida tra i due marchi italiani, quest'anno nulla può essere dato per scontato. "I nostri rivali sono molto competitivi e meritatamente guidano il Mondiale. Quindi, nonostante la brutta caduta, le recenti gare deludenti e, purtroppo, la sfortuna di Bezzecchi, penso che anche Jorge Martin e Marco Bezzecchi saranno in lotta. Perciò non diamo la vittoria per scontata", ha concluso Tardozzi. "Sappiamo di essere molto competitivi, ma abbiamo massimo rispetto per i nostri rivali".