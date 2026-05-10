Successo di Martin a Le Mans , la casa di Noale in grande festa, Ducati mastica un po' amaro: la pioggia doveva arrivare e non è arrivata.

Il Gran Premio di Francia 2026 si conclude con la vittoria di Jorge Martin nella gara MotoGP disputata oggi pomeriggio a Le Mans. Sul podio solo piloti Aprilia: Marco Bezzecchi e Ai Ogura (prima volta) completano la top 3. Fabio Di Giannantonio migliore pilota Ducati, quarto al traguardo dopo un sorpasso nel finale alla KTM di un combattivo Pedro Acosta.

Buon sesto posto per Fabio Quartararo su Yamaha, che precede la KTM di Enea Bastianini, l'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez e la Ducati Gresini di Fermin Aldeguer. Top 10 chiusa dalla Honda di Luca Marini. Caduti sia Alex Marquez sia Pecco Bagnaia con le loro Ducati Desmosedici GP26. Bagnaia era secondo quando è scivolato nel primo settore: al rientro al box tanta rabbia.

MotoGP Francia: cronaca e ordine di arrivo della gara a Le Mans

1° giro: Bezzecchi si prende la prima posizione alla partenza, inseguito da Quartararo, Acosta, Di Giannantonio, Bagnaia, Ogura, Martin e Alex Marquez.

2° giro: Bagnaia ha scavalcato Diggia, diventa quarto. Caduta di Alex Marquez nel primo settore, il pilota Gresini è dolorante. Acosta supera Quartararo, è secondo.

3° giro: Bezzecchi leader della gara con circa 4 decimi su Acosta, Quartararo, Bagnaia. Poi ci sono Diggia, Martin, Ogura, Mir, Bastianini e Fernandez in top 10.

4° giro: i primi sei piloti sono racchiusi in circa 2 secondi, gruppo abbastanza compatto.

5° giro: Bezzecchi sempre in testa con 4 decimi su Acosta, con Bagnaia che ha sorpassato Quartararo. Anche Diggia in avvicinamento al pilota Yamaha, anche Martin in agguato.

6° giro: Bagnaia insidia Acosta, ne ha di più del pilota KTM. Bezzecchi porta il vantaggio a 8 decimi.

7° giro: Bagnaia sorpassa Acosta, mentre Diggia e Martin si sono messi davanti a Quartararo, scalato sesto e con Ogura in pressing.

8° giro: Ogura finisce largo in curva 13, passano Quartararo e Mir.

9° giro: duello infuocato tra Martin e Di Giannantonio, il pilota Aprilia si prende la quarta posizione. Intanto Bagnaia è a circa 5-6 decimi da Bezzecchi e si porta dietro Acosta.

10° giro: Ogura sesto, ha scavalcato prima Mir e poi Quartararo. Bastianini nono, davanti a Fernandez.

11° giro: nel settore 2 c'è la caduta del rookie Moreira, era quindicesimo. L'altro rookie, Razgatlioglu, è sedicesimo.

12° giro: distacco costante tra Bezzecchi e Bagnaia, con Acosta che non molla e Martin a circa 1"7 dal pilota KTM.

15° giro: finora non c'è nessuna traccia della pioggia. Martin più vicino ad Acosta, meno di un secondo lo svantaggio.

CADUTA DI BAGNAIA IN CURVA 3! Perdita di anteriore e ritiro. Grossa delusione per lui e per ii team Ducati Lenovo, che chiude con 0 punti una gara in cui Marc Marquez non è presente per infortunio. L'operazione a Madrid è andata bene, come svelato da Tardozzi. 16° giro:

17° giro: Martin ha preso Acosta, che è a 1"2 dal leader Bezzecchi. In zona punti anche Di Giannantonio, Ogura, Quartararo, Mir, Bastianini, Fernandez, Aldeguer, marini, Binder, Zarco, Miller e Razgatlioglu.

18° giro: Martin strappa la seconda posizione ad Acosta e si mette all'inseguimento di Bezzecchi.

20° giro: circa 8 decimi tra Bezzecchi e Martin, mentre Diggia si avvicina ad Acosta portandosi dietro Ogura. CADUTA DI MIR.

21° giro: Ogura infila Di Giannantonio, diventa quarto e punta Acosta, distante circa 8 decimi. Caduto anche Binder.

23° giro: mezzo secondo tra i piloti ufficiali Aprilia, mentre Ogura sorpassa Acosta e si prende il terzo gradino del podio.

24° giro: Martin è attaccato a Bezzecchi, Ogura guadagna su Acosta e Diggia.

25° giro: Martin infila Bezzecchi e diventa il nuovo leader della gara.

26° giro: Martin prende dei metri su Bezzecchi, deve fare attenzione anche a un arrembante Ogura. Diggia lotta con Acosta per la quarta posizione.

27° giro (ULTIMO): Martin leader con 6 decimi su Bezzecchi, che si deve difendere da Ogura.

MARTINATOR VINCE DAVANTI A BEZZECCHI E OGURA. DIGGIA PASSA ACOSTA.

MOTOGP FRANCIA, RISULTATI GARA: ORDINE DI ARRIVO E CLASSIFICA FINALE