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Aran Sadler e la libertà delle Road Races: l’ultimo giro a Scarborough

Storie di Moto
di Marianna Giannoni
lunedì, 13 aprile 2026 alle 17:50
Aran Sadler
Aran Sadler
Nelle Road Races si corre per quel senso di libertà che solo chi sfida i muretti può capire. Aran Sadler quella libertà l’aveva trovata tra i boschi e le curve cieche di Scarborough. Sabato 11 aprile se n'è andato facendo ciò che amava, sulla pista che lo aveva consacrato campione nella Gara 1 della SuperSport A della Spring Cup.
Originario della Contea di Durham, nel nord-est dell'Inghilterra, Aran rappresentava quella generazione di piloti cresciuti nel culto del rischio calcolato e della precisione millimetrica. Aveva debuttato nelle road races nel 2020, diventando un volto noto nel circuito di Scarborough. Nel mondo delle Road Races, il paddock è una famiglia allargata. Aran era uno dei piloti più amati perché era sempre il primo ad aiutare un avversario in difficoltà e a dispensare consigli agli esordienti.
La sua popolarità derivava da una semplicità disarmante. Nonostante i successi e i trofei accumulati negli anni, era rimasto lo stesso ragazzo che aveva iniziato a correre per pura gioia. Il suo legame con realtà locali come il Teesside Motorsports dimostrava quanto fosse radicato nel suo territorio: era un pilota del popolo che correva per la gente del nord.
Aran Sadler era particolarmente legato alle medie cilindrate. Gareggiava soprattutto sulla Kawasaki ZX-6R e riusciva a di trarre il massimo da questa moto, anche contro avversari con budget o team più blasonati. Ha vinto diversi titoli di categoria sul circuito cittadino di Scarborough. Nel 2024 ha concluso il campionato Oliver's Mount in quarta posizione assoluta nella classe Supersport, confermandosi costantemente tra i primi cinque piloti del ranking stradale britannico. È apparso stabilmente nei piani alti delle classifiche di eventi storici come la Gold Cup e lo Steve Henshaw Trophy. Uno dei suoi ultimi grandi risultati è stato il secondo posto nella Feature Race al Cock O’ The North, nel luglio 2025, dove ha lottato testa a testa con specialisti del calibro di Rob Hodson.

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