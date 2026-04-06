Allarme KTM: il “rebus Binder” continua, risultati deludenti e contratto in scadenza

Brad Binder smarrito: discrepanza shock con Acosta e Bastianini, KTM non aspetterà ancora a lungo...

Possiamo chiamare definitivamente "Chi l'ha visto". Ma dov'è finito Brad Binder? Lo abbiamo conosciuto come perno KTM, anni fa oggetto di un contratto pluriennale proprio per essersi dimostrato saldamente il punto di riferimento del marchio austriaco in MotoGP. Ma da un bel pezzo non si capisce cosa sta succedendo al sudafricano iridato Moto3 2016, ormai un personaggio invisibile nella classe regina del Motomondiale. E con l'accordo che scade alla fine di questa stagione, il suo posto è più in bilico che mai e la dimostrazione arriva dal fatto che, in mezzo al marasma di mercato, il suo nome non è mai stato nemmeno menzionato...

Punto di domanda

"È stata una gara lunghissima, non sono riuscito a trovare il ritmo giusto per tutto il weekend. Ho avuto delle vibrazioni all'inizio e sono aumentate sempre di più, soprattutto in piega. Non me l'aspettavo. Due dodicesimi posti non sono assolutamente sufficienti. Abbiamo molto lavoro da fare per migliorare in vista di Jerez". Dopo la Sprint chiusa fuori dai punti, Brad Binder è stato nettamente il peggior pilota KTM nella gara lunga, e ce lo racconta la classifica finale del weekend texano. Già alla fine dell'anno scorso vi abbiamo citato il "rebus Binder" . La stagione MotoGP 2026 è iniziata però sulla stessa linea, e il commento post GP Austin dice molte cose:. Dopo la Sprint chiusa fuori dai punti, Brad Binder è stato nettamente il peggior pilota KTM nella gara lunga, e ce lo racconta la classifica finale del weekend texano.

Il compagno di box Pedro Acosta ha chiuso sul podio a 3 secondi dal vincitore, Enea Bastianini di Tech3 ha chiuso 6° a 8 secondi da Bezzecchi il trionfo (e ricordiamo l'assenza di Vinales per guai fisici). Il sudafricano invece ha chiuso 12° a ben 22 secondi dal romagnolo di Aprilia sul primo gradino del podio. Certo la KTM non è la migliore moto presente in MotoGP, ma nemmeno la peggiore. La discrepanza tra Binder e gli altri piloti è evidente, ed un vero punto di domanda. In tre GP ha chiuso doppiamente a punti solo in Thailandia, poi doppio zero in Brasile, infine zona punti solo nel GP degli Stati Uniti ma lontanissimo dai primi. Serve un pronto cambio di rotta, il tempo passa e KTM deve fare le sue scelte, con o senza il suo ormai ex riferimento.