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Che guaio, Aldeguer out dal GP Assen per lesione: come sta il pilota Gresini MotoGP

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 27 giugno 2026 alle 9:29
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Fermin Aldeguer, c'è una frattura dopo il botto di ieri: non è idoneo per il GP Assen. La situazione del pilota MotoGP spagnolo.
Il team BK8 Gresini Racing perde ufficialmente uno dei suoi piloti per questo GP ad Assen. Fermin Aldeguer è infatti infortunato: un nuovo controllo prima delle FP2 ha infatti mostrato una frattura alla vertebra T7, chiaramente da tenere sotto attenta osservazione. Il weekend nei Paesi Bassi è concluso, ma questa è la cosa meno importante al momento, conta la situazione del pilota spagnolo. Il brutto incidente di ieri ha lasciato purtroppo conseguenze... Come anche per Alex Marquez, piuttosto acciaccato sia per l'highside di ieri che per le conseguenze del botto in Catalunya, non ancora assorbite del tutto, ma sembra in grado di continuare il GP come unica punta della squadra MotoGP di Nadia Padovani.

Annata nera per Gresini Racing e i suoi piloti MotoGP

Dopo i controlli svolti ieri in ospedale a schiena e torace (la carambola ad alta velocità l'aveva lasciato piuttosto dolorante), era stato deciso che Fermin Aldeguer sarebbe stato rivalutato appunto questa mattina, ben prima della seconda sessione di prove libere. Il responso è chiaro, come si legge qui in alto nel post della squadra faentina: "A seguito del controllo medico, Fermin Aldeguer è stato dichiarato non idoneo dal direttore del centro medico, Angel Charte. Ha riportato la frattura della vertebra T7, da ricontrollare nei prossimi giorni".
Un'altra tegola per lo spagnolo, che ancora non s'è ripreso del tutto dall'infortunio di inizio anno, come lui stesso ha ammesso in alcuni GP. Il compagno di box non sta meglio dopo il grave incidente del GP Catalunya, a cui aggiungere la caduta di ieri. "Stavo cercando di spingere e ho commesso un errore con la moto che mi ha lanciato in aria" aveva dichiarato ieri Alex Marquez. Fortunatamente sto bene, solo qualche graffio ma tutto okay, la clavicola sta bene". Vedremo come si sentirà oggi.
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diDiana Tamantini

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