CIV Femminile Qualifiche Mugello: Danak detta il passo, Giuliani è lì

Karolina Danak sigla la pole position nel terzo round del CIV Femminile 2026 al Mugello, Luana Giuliani impressiona con il terzo tempo.

Per il terzo appuntamento stagionale il CIV Femminile fa tappa all'Autodromo del Mugello in concomitanza con la Coppa Italia Velocità. Sui saliscendi di Scarperia e San Piero, pilote e team hanno affrontato quest'oggi la doppia-tornata di qualifiche ufficiali, con sempre Karolina Danak a fare l'andatura. Un weekend logicamente importante per la serie tricolore riservata alle donne, giro di boa della stagione 2026 dove si registrano alcune novità in pista.

GIULIANI SUBITO VELOCE CON GRADARA CORSE

La novità più interessante riguarda Gradara Corse. In sostituzione di Aurelia Cruciani, fuori gioco per l'infortunio alla mano rimediato lo scorso mese di maggio a Vallelunga , la compagine di Carlo Facchini ha deciso di convocare Luana Giuliani, attualmente impegnata nel CIV Sportbike con una Triumph Daytona 660 del Team Rosso e Nero. L'ex protagonista della PreMoto3, prima (e finora unica) donna a salire sul podio nella entry class della serie tricolore, sembra aver già preso le misure della Yamaha R7. Con il terzo tempo è riuscita ad arpionare un posto in prima fila, con tutto il potenziale per ambire al podio in questa sua partecipazione-spot al CIV Femminile.

DANAK IN POLE

Luana Giuliani si è presa il lusso di precedere Elisabetta Monti (4^ con Team Trasimeno) e, non da meno, la più esperta compagna di squadra Yvonne Cerpa (5^). In un plotone di 17 pilote comprensivo delle rientranti Silvia Comincioli (13^ con il Team Fox 373) e Giulia Deputato (16^), Karolina Danak ha letteralmente fatto il vuoto nelle prove del sabato. La capo-classifica di campionato con due vittorie nelle prime tre gare, schierata da Prata Motorsport, ha conquistato la pole in 2'04"743. La polacca, abitualmente al via del WorldWCR, ha lasciato a sette decimi la più diretta inseguitrice Josephine Bruno (Team Trasimeno), reduce da una sfortunata wild card mondiale a Misano.

DOMANI LA GARA

Alle spalle del "solito" poker di testa con l'occasionale intromissione di Luana Giuliani, Beatrice Barbera (6^) completerà la seconda fila. Le altre due R7 iscritte sotto le insegne Sommariva Corse by AGORACE figurano settima e ottava in graduatoria rispettivamente con la malese Zakirah Zairin e la pilota di casa Matilde Contri. In top-10 c'è spazio anche per Chiara Leo, nona a precedere Alessia Tonini, la quale non prenderà parte tuttavia al resto del weekend (salirà sul primo volo utile scortando il compagno Alessandro Delbianco alla 8 ore di Suzuka). Domani, alle 9:10, scatterà la gara del CIV Femminile all'Autodromo del Mugello. Da quest'anno, la piattaforma FedermotoTV garantirà (previo abbonamento) la trasmissione in diretta streaming degli eventi della Coppa Italia Velocità.

CIV FEMMINILE 2026

Mugello, Classifica Qualifiche 1+2

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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