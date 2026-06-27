MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Battaglia in pista ed estintore al parco chiuso: Iannone podio sudato in Gara 1 Bagger ad Assen

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 27 giugno 2026 alle 17:11
bagger-iannone-gara1-assen
Aggiungi come fonte preferita su Google
Gara 1 Bagger movimentata per Andrea Iannone ad Assen, primo trionfo in campionato per Granado. Cronaca e classifiche.
Un terzo posto molto combattuto per Andrea Iannone nel sabato ad Assen, con imprevisto al parco chiuso, ma conseguenza di una gara complessa. La "fumata" che vediamo in foto è per colpa di un po' di olio fuoriuscito dalla parte sinistra della Bagger #29, ma tutto era iniziato al via della corsa, come ha spiegato lo stesso Iannone in seguito. Una situazione presto sistemata col pronto intervento di un meccanico di Joe Rascal Racing munito di estintore. Squadra che intanto stava esultando con Eric Granado, che dopo tre pole position in tre round coglie anche il primo successo in Bagger World Cup, secondo gradino del podio per Oscar Gutierrez. Domani toccherà a Gara 2 dopo la corsa MotoGP (tutti gli orari), ecco intanto com'è andata oggi.

Bagger World Cup, prima corsa ad Assen 

Pole position di Eric Granado con Andrea Iannone in agguato proprio accanto a lui. L'impennata al via del brasiliano lo favorisce, è subito al comando della corsa con il chiaro obiettivo di ripetere il trionfo di Gara 2 al Mugello. Nove giri in programma, sono tutti vicini e la battaglia è serrata, qualcosa però non sembra funzionare come dovrebbe per Iannone. "Fin dall'inizio ho iniziato a perdere olio sugli stivali" ha raccontato a gara conclusa. "Al secondo giro ho iniziato a scivolare tanto, era difficile fare i cambi di direzione e ho sentito anche un calo di potenza. Ma abbiamo chiuso con un podio, non era facile". I rivali pronti all'attacco ne hanno approfittato: Archie McDonald, Eric Granado e Oscar Gutierrez in particolare, finché il brasiliano non è riuscito a imporsi con forza, determinato a cogliere il suo successo infine arrivato. Gutierrez si conferma sempre tra i protagonisti col secondo posto, la terza piazza sembrava per McDonald, che aveva un motivo personale importante, ricordato con la livrea speciale (in basso il nostro approfondimento). Iannone però ha rischiato fino all'ultimo e ha avuto la meglio, assicurandosi la P3 finale.
-> Seguiteci anche su Instagram: @Corsedimoto

La classifica di Gara 1 

Bagger World Cup, la classifica generale 

Leggi anche

Bagger World Cup, la livrea che parla: Joe Rascal Racing accende i riflettori sulla salute mentaleBagger World Cup, la livrea che parla: Joe Rascal Racing accende i riflettori sulla salute mentale
"La Bagger World Cup da dietro le quinte? Ve la racconto io""La Bagger World Cup da dietro le quinte? Ve la racconto io"
Andrea Iannone

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Suzuki
In Pista

Suzuki con la nuova GSX-R 1000R alla 8 ore di Suzuka 2026: la Superbike può attendere

27 giugno 2026
Yamaha-Moto3
In Pista

Moto3 “mini-MotoGP” con Yamaha: una 'cancellazione mascherata' della entry class?

26 giugno 2026
moto3-yamaha-ufficiale
In Pista

Addio KTM e Honda, la nuova Moto3 è Yamaha: nel 2028 scatta la rivoluzione

25 giugno 2026

Altre notizie

MXGP Portogallo: Lucas Coenen vince la gara di qualifica

MXGP Portogallo: Lucas Coenen qualifica vincente, Jeffrey Herlings avvertito

Motocross
Raul Fernandez pilota Trackhouse Aprilia mostra la medaglia da vincitore della Sprint MotoGP ad Assen

Raul Fernandez cos'altro deve fare per rimanere in MotoGP? "Non ha un contratto per il 2027"

MotoGP
Russell

Formula 1 Austria: Russell veloce e furbo, che beffa per le due Ferrari!

Formula 1
Jorge Martin seguito da Ai Ogura nella Sprint MotoGP ad Assen

Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint ad Assen

MotoGP
Raul Fernandez pilota Aprilia Trackhouse MotoGP ad Assen

MotoGP Assen: Trackhouse schiaccia tutti nella Sprint, Bezzecchi-Martin duello infuocato

MotoGP

Articoli popolari

Toprak Razgatlioglu pilota Prima Pramac Yamaha MotoGP

Toprak Razgatlioglu sente profumo di Superbike: nel 2027 la svolta è possibile

MotoGP
marquez-aldeguer-crash-motogp-assen

Doppio botto da brividi per il team Gresini: come stanno Marquez e Aldeguer

MotoGP
Marc Marquez caduto nella FP1 MotoGP al TT Circuit di Assen

MotoGP Assen, FP1: Bezzecchi scorda Brno e guida la riscossa Aprilia, caduta di Marquez

MotoGP
KC2A9762 copia_result_result

Danilo Petrucci special guest nella Coppa Italia Velocità al Mugello

Superbike
Pecco Bagnaia

Retroscena di mercato: Bagnaia ha rifiutato un'offerta 'monster'

MotoGP

Loading