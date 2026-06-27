Gara 1 Bagger movimentata per Andrea Iannone
ad Assen, primo trionfo in campionato per Granado. Cronaca e classifiche.
Un terzo posto molto combattuto per Andrea Iannone nel sabato ad Assen, con imprevisto al parco chiuso, ma conseguenza di una gara complessa. La "fumata" che vediamo in foto è per colpa di un po' di olio fuoriuscito dalla parte sinistra della Bagger #29, ma tutto era iniziato al via della corsa, come ha spiegato lo stesso Iannone in seguito. Una situazione presto sistemata col pronto intervento di un meccanico di Joe Rascal Racing munito di estintore. Squadra che intanto stava esultando con Eric Granado, che dopo tre pole position in tre round coglie anche il primo successo in Bagger World Cup, secondo gradino del podio per Oscar Gutierrez. Domani toccherà a Gara 2 dopo la corsa MotoGP (tutti gli orari
), ecco intanto com'è andata oggi.
Pole position di Eric Granado con Andrea Iannone in agguato proprio accanto a lui. L'impennata al via del brasiliano lo favorisce, è subito al comando della corsa con il chiaro obiettivo di ripetere il trionfo di Gara 2
al Mugello. Nove giri in programma, sono tutti vicini e la battaglia è serrata, qualcosa però non sembra funzionare come dovrebbe per Iannone. "Fin dall'inizio ho iniziato a perdere olio sugli stivali"
ha raccontato a gara conclusa. "Al secondo giro ho iniziato a scivolare tanto, era difficile fare i cambi di direzione e ho sentito anche un calo di potenza. Ma abbiamo chiuso con un podio, non era facile"
. I rivali pronti all'attacco ne hanno approfittato: Archie McDonald, Eric Granado e Oscar Gutierrez in particolare, finché il brasiliano non è riuscito a imporsi con forza, determinato a cogliere il suo successo infine arrivato. Gutierrez si conferma sempre tra i protagonisti col secondo posto, la terza piazza sembrava per McDonald, che aveva un motivo personale importante, ricordato con la livrea speciale (in basso il nostro approfondimento). Iannone però ha rischiato fino all'ultimo e ha avuto la meglio, assicurandosi la P3 finale.