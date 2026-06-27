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Formula 1 Austria: Russell veloce e furbo, che beffa per le due Ferrari!

Formula 1
di Riccardo Ventura
sabato, 27 giugno 2026 alle 17:30
Russell
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Finale clamoroso nella qualifica del GP d'Austria: George Russell firma la pole davanti alle due rosse, ma mentre Verstappen era nel muro.
Il primato di George Russell farà discutere a lungo. Il britannico nell’ultimo settore ha alzato il piede perché nell’ultimo tentativo Max Verstappen era finito muro tentando di acciuffare una pole Red Bulll che sarebbe stata clamorosa. Il quattro volte iridato però ha pizzicato il cordolo interno alla penultima curva, finendo contro le barriere con esposizione della bandiera gialla. George, arrivato pochi istanti dopo, in effetti ha rallentato appena vista la bandiera gialla, ma poi ha spinto di nuovo tagliando il traguardo con ancora un vantaggio sufficiente per balzare davanti a tutti. Una beffa per le rRosse: Charles Leclerc e Lewis Hamilton già pregustavano una prima fila Ferrari, ma non è andata. Il giro di Russell è stato ritenuto regolare. Le Ferrari comunque potranno rialtare la situazione in un GP che partirà con un pronostico incertissimo. Seconda fila (quarta casella) per Andrea Kimi Antonelli che a differenza del compagno Mercedes sul punto dell'uscita di Verstappen ha alzato il piede.

Verstappen quinto nonostante l'incidente 

Max è andato contro le gomme ma partirà comunque quinto. La Red Bull è tornata in vita e sulla pista di casa chissà cosa potrà regalarci. La terza fila viene completata da Lando Norris ma vale lo stesso ragionamento di Antonelli. La quarta fila vede l’altra McLaren di Oscar Piasti davanti a Isack Hadjar che ci dimostra come la scuderia delle lattine abbia fatto un passo in avanti. La quinta fila è tutta per la Racing Bulls che ha piazzato Liam Lawosn davanti a Arvid Lindblad. L’obiettivo per il piccolo team a questo punto sarà portare entrambe le monoposto in zona punti.
Imu questo tracciato velocissimo nessun team minore ha conquistato un posto al sole. Il disastro della Aston Martin continua e anche qui in Austria che chiuderà l’ultima fila con distacchi sempre più imbarazzanti. Ma peggio forse è la Williams che non passa la Q1 con entrambi gli alfieri. Meteo: non ci sarà pioggia per cui i jolly da giocare potranno derivare solo da una Safety Car o da una partenza caotica. Lo scopriremo allo spegnimento dei semafori, domenica alle ore 15:00

Griglia di partenza della Formula 1 nel GP d’Austria

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Foto: social Formula 1
George Russell

diRiccardo Ventura

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