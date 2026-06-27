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Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint ad Assen

MotoGP
di Matteo Bellan
sabato, 27 giugno 2026 alle 16:00
Jorge Martin seguito da Ai Ogura nella Sprint MotoGP ad Assen
Mondiale MotoGP 2026: classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo la Sprint ad Assen
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Aprilia fa festa con i piloti del team Trackhouse, Di Giannantonio migliore Ducati: la situazione aggiornata nel campionato MotoGP.
Raul Fernandez dimostra un'altra volta di meritare di rimanere in MotoGP: sua la vittoria nella sprint race al TT Circuit Assen. Gestione perfetta da parte del pilota madrileno, che ha gestito correttamente anche il riavvicinamento del compagno di squadra Ai Ogura. La doppietta del team SuperFile Trackhouse è storica e conferma la bontà del lavoro fatto da Davide Brivio, Justin Marks e tutti gli altri uomini della squadra americana. Sul podio anche la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, che negli ultimi giri è stavo bravo a evitare di rendersi attaccabile da Marco Bezzecchi.
Il riminese rimane leader della classifica generale MotoGP, guadagna un punto rispetto a Jorge Martin, ora ce ne sono 9 a separare i due piloti del team factory Aprilia. Dietro a Martinator le Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia, con quest'ultimo che era arrivato davanti al teammate e ha dovuto cedere la posizione per una penalità dovuta all'essere andato sul verde all'ultimo giro.

GP Paesi Bassi: le nuove classifiche piloti e costruttori

MONDIALE PILOTI MOTOGP
  1. Marco Bezzecchi 186 punti
  2. Jorge Martin 177 punti
  3. Fabio Di Giannantonio 164 punti
  4. Marc Marquez 144
  5. Ai Ogura 143
  6. Pedro Acosta 133
  7. Pecco Bagnaia 130
  8. Raul Fernandez 118
  9. Fermin Aldeguer 76
  10. Alex Marquez 67 
  11. Luca Marini 65
  12. Enea Bastianini 59
  13. Brad Binder 53
  14. Franco Morbidelli 43
  15. Diogo Moreira 41
  16. Fabio Quartararo 37
  17. Johann Zarco 34
  18. Joan Mir 26
  19. Alex Rins 12
  20. Jack Miller 11
  21. Toprak Razgatlioglu 11
  22. Iker Lecuona 9
  23. Maverick Vinales 7
  24. Augusto Fernandez 4
  25. Cal Crutchlow 0
  26. Jonas Folger 0
  27. Michele Pirro 0
MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP
  1. Aprilia 279 punti
  2. Ducati 269 punti
  3. KTM 165
  4. Honda 95
  5. Yamaha 51

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