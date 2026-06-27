Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint ad Assen

Aprilia fa festa con i piloti del team Trackhouse, Di Giannantonio migliore Ducati: la situazione aggiornata nel campionato MotoGP.
Raul Fernandez dimostra un'altra volta di meritare di rimanere in MotoGP: sua la vittoria nella sprint race al TT Circuit Assen
. Gestione perfetta da parte del pilota madrileno, che ha gestito correttamente anche il riavvicinamento del compagno di squadra Ai Ogura. La doppietta del team SuperFile Trackhouse è storica e conferma la bontà del lavoro fatto da Davide Brivio, Justin Marks e tutti gli altri uomini della squadra americana. Sul podio anche la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, che negli ultimi giri è stavo bravo a evitare di rendersi attaccabile da Marco Bezzecchi
.
Il riminese rimane leader della classifica generale MotoGP, guadagna un punto rispetto a Jorge Martin, ora ce ne sono 9 a separare i due piloti del team factory Aprilia. Dietro a Martinator le Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia, con quest'ultimo che era arrivato davanti al teammate e ha dovuto cedere la posizione per una penalità dovuta all'essere andato sul verde all'ultimo giro.
GP Paesi Bassi: le nuove classifiche piloti e costruttori
MONDIALE PILOTI MOTOGP
- Marco Bezzecchi 186 punti
- Jorge Martin 177 punti
- Fabio Di Giannantonio 164 punti
- Marc Marquez 144
- Ai Ogura 143
- Pedro Acosta 133
- Pecco Bagnaia 130
- Raul Fernandez 118
- Fermin Aldeguer 76
- Alex Marquez 67
- Luca Marini 65
- Enea Bastianini 59
- Brad Binder 53
- Franco Morbidelli 43
- Diogo Moreira 41
- Fabio Quartararo 37
- Johann Zarco 34
- Joan Mir 26
- Alex Rins 12
- Jack Miller 11
- Toprak Razgatlioglu 11
- Iker Lecuona 9
- Maverick Vinales 7
- Augusto Fernandez 4
- Cal Crutchlow 0
- Jonas Folger 0
- Michele Pirro 0
MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP
- Aprilia 279 punti
- Ducati 269 punti
- KTM 165
- Honda 95
- Yamaha 51
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