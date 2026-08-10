Bagnaia affonda a Silverstone, crisi con Ducati: "Non sappiamo cosa fare"

Silverstone si rivela il peggior weekend di Pecco Bagnaia in questa stagione MotoGP. Fuori dalla zona punti nella Sprint, nella gara lunga è caduto al nono giro, a conferma dei problemi di aderenza che lo affliggono da tempo. Il 2026 si sta rivelando disastroso per il pilota piemontese, che non vede l'ora di cominciare la nuova avventura con l'Aprilia.

Silverstone amara per Pecco

Il GP di Silverstone è stato un incubo sin dai primi passi del venerdì. 16° in griglia di partenza, per problemi di aderenza che non è riuscito a risolvere in nessun modo. Niente da fare per la Ducati Desmosedici marchiata col numero #63, nessuna reazione positiva, nessuno step durante la tre giorni in terra britannica. Nella gara domenicale ha recuperato qualche posizione grazie ai ritiri di altri piloti, ma il suo ritmo era ben lontano da quello necessario per avvicinarsi alla top 10.

Un'inspiegabile perdita di grip

L'incidente è avvenuto al nono giro. Bagnaia ha perso il controllo dell'anteriore in uscita di curva ed è finito a terra. Al rientro ai box ha provato ad analizzare la situazione insieme al suo team, ma senza trovare risposte. "Davvero strano, onestamente. Non mi era mai capitato di perdere il controllo dell'anteriore in uscita di curva", ha spiegato Bagnaia dopo essere sceso dalla GP26. "Guardando i dati, è molto difficile capire qualcosa. L'unica cosa è che ho perso completamente il controllo dell'avantreno in una frazione di secondo".

Dobbiamo uscire da questa situazione, perché non voglio un altro fine settimana come questo", ha proseguito Bagnaia. Inutili i tentavi dei tecnici Ducati di modificare la sua moto durante il Gran Premio. "Ho cambiato tutto. L'assetto, l'elettronica. Ma il problema non è lì". Un weekend di MotoGP da dimenticare per Pecco , nulla è andato come previsto. D'altronde Silverstone si è sempre rivelato un circuito ostico per le Ducati, con quelle curve fluide che mettono in risalto i punti forti dell'Aprilia. Ma l'alfiere di Chivasso è andato ben al di sotto di ogni aspettativa, uno schiaffo morale alla sua professionalità. "", ha proseguito Bagnaia. Inutili i tentavi dei tecnici Ducati di modificare la sua moto durante il Gran Premio. "".

Ducati-Bagnaia ai titoli di coda...

In vero la mancanza di grip lo affligge sin dalla prima tappa di questo Mondiale 2026, a Silverstone il problema si è solo accentuato ulteriormente. "Dalla prima gara della stagione non ho avuto aderenza, assolutamente nessuna", ha affermato. Una dichiarazione che però stride con i risultati dei suoi colleghi di marca, a cominciare da Marc Marquez. L'allievo della VR46 Academy ne è consapevole. "Non sappiamo cosa fare, perché ci sono altri piloti Ducati che hanno molto da offrire. Quindi è difficile da capire".