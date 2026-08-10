MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Bagnaia affonda a Silverstone, crisi con Ducati: "Non sappiamo cosa fare"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
lunedì, 10 agosto 2026 alle 9:05
Pecco Bagnaia
Aggiungi come fonte preferita su Google
Silverstone si rivela il peggior weekend di Pecco Bagnaia in questa stagione MotoGP. Fuori dalla zona punti nella Sprint, nella gara lunga è caduto al nono giro, a conferma dei problemi di aderenza che lo affliggono da tempo. Il 2026 si sta rivelando disastroso per il pilota piemontese, che non vede l'ora di cominciare la nuova avventura con l'Aprilia.

Silverstone amara per Pecco

Il GP di Silverstone è stato un incubo sin dai primi passi del venerdì. 16° in griglia di partenza, per problemi di aderenza che non è riuscito a risolvere in nessun modo. Niente da fare per la Ducati Desmosedici marchiata col numero #63, nessuna reazione positiva, nessuno step durante la tre giorni in terra britannica. Nella gara domenicale ha recuperato qualche posizione grazie ai ritiri di altri piloti, ma il suo ritmo era ben lontano da quello necessario per avvicinarsi alla top 10.

Un'inspiegabile perdita di grip

L'incidente è avvenuto al nono giro. Bagnaia ha perso il controllo dell'anteriore in uscita di curva ed è finito a terra. Al rientro ai box ha provato ad analizzare la situazione insieme al suo team, ma senza trovare risposte. "Davvero strano, onestamente. Non mi era mai capitato di perdere il controllo dell'anteriore in uscita di curva", ha spiegato Bagnaia dopo essere sceso dalla GP26. "Guardando i dati, è molto difficile capire qualcosa. L'unica cosa è che ho perso completamente il controllo dell'avantreno in una frazione di secondo".
Un weekend di MotoGP da dimenticare per Pecco, nulla è andato come previsto. D'altronde Silverstone si è sempre rivelato un circuito ostico per le Ducati, con quelle curve fluide che mettono in risalto i punti forti dell'Aprilia. Ma l'alfiere di Chivasso è andato ben al di sotto di ogni aspettativa, uno schiaffo morale alla sua professionalità. "Dobbiamo uscire da questa situazione, perché non voglio un altro fine settimana come questo", ha proseguito Bagnaia. Inutili i tentavi dei tecnici Ducati di modificare la sua moto durante il Gran Premio. "Ho cambiato tutto. L'assetto, l'elettronica. Ma il problema non è lì".
Bagnaia Francesco

Ducati-Bagnaia ai titoli di coda...

In vero la mancanza di grip lo affligge sin dalla prima tappa di questo Mondiale 2026, a Silverstone il problema si è solo accentuato ulteriormente. "Dalla prima gara della stagione non ho avuto aderenza, assolutamente nessuna", ha affermato. Una dichiarazione che però stride con i risultati dei suoi colleghi di marca, a cominciare da Marc Marquez. L'allievo della VR46 Academy ne è consapevole. "Non sappiamo cosa fare, perché ci sono altri piloti Ducati che hanno molto da offrire. Quindi è difficile da capire".

Leggi anche

Alex Marquez è la luce di Ducati, ma fa autocritica: "Errore inaccettabile"Alex Marquez è la luce di Ducati, ma fa autocritica: "Errore inaccettabile"
MotoGP Silverstone: Fernandez capolavoro, Bezzecchi eroico. La classifica piloti aggiornataMotoGP Silverstone: Fernandez capolavoro, Bezzecchi eroico. La classifica piloti aggiornata
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto
Pecco Bagnaia

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Raul Fernandez pilota Trackhouse esulta per la vittoria nella gara MotoGP a Silverstone
MotoGP

In MotoGP non volevano dare un contratto a Raul Fernandez: i retroscena sul rinnovo con Trackhouse

10 agosto 2026
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP seduto sulla Desmosedici a Silverstone
MotoGP

La moto? Le gomme? No, Marc Marquez non cerca scuse: "Il problema sono io"

10 agosto 2026
Alex Marquez pilota Gresini MotoGP a Silverstone
MotoGP

Alex Marquez è la luce di Ducati, ma fa autocritica: "Errore inaccettabile"

09 agosto 2026

Altre notizie

Raul Fernandez pilota Trackhouse esulta per la vittoria nella gara MotoGP a Silverstone

In MotoGP non volevano dare un contratto a Raul Fernandez: i retroscena sul rinnovo con Trackhouse

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP seduto sulla Desmosedici a Silverstone

La moto? Le gomme? No, Marc Marquez non cerca scuse: "Il problema sono io"

MotoGP
escrig-forward-moto2-silverstone-1

Forward scrive la storia a Silverstone, c'è un nuovo costruttore da podio in Moto2

In Pista
Alpe Adria: tris di Emiliano Ercolani a Cremona

Alpe Adria Cremona: Ercolani triplo show, ma le sorprese non mancano

In Pista
bitcoin

Notizie su Bitcoin: come i possessori italiani di BTC possono facilmente generare un reddito passivo tramite la blockchain

Racing Team

Articoli popolari

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu diventa un caso: il funambolo Superbike alla deriva, ecco perché

MotoGP
Jorge Martin guida la Aprilia MotoGP a Silverstone

Sprint MotoGP Silverstone: Martin e Aprilia in festa, Marquez crolla. La classifica piloti aggiornata

MotoGP
Alex Marquez pilota Gresini MotoGP a Silverstone

Alex Marquez è la luce di Ducati, ma fa autocritica: "Errore inaccettabile"

MotoGP
Raul Fernandez guida l'Aprilia Trackhouse nella gara MotoGP a Silverstone

MotoGP Silverstone: Fernandez capolavoro, Bezzecchi eroico. La classifica piloti aggiornata

MotoGP
Alex Marquez guida la Ducati Gresini MotoGP a Silverstone

MotoGP Silverstone: Alex Marquez svetta nel Warm Up, Bezzecchi soffre. Gli orari TV di oggi

MotoGP

Loading