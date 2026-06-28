CIV Femminile: Karolina Danak vince ancora, ma che duello al Mugello!

Grande spettacolo nel CIV Femminile al Mugello: Karolina Danak si impone in una volata a 5 ed è sempre più leader.

Le prime cinque pilote racchiuse in 220 millesimi sotto la bandiera a scacchi. Gira che ti rigira, nel nuovo corso del CIV Femminile su base Yamaha R7 vige un sostanziale equilibrio. Grande spettacolo in pista, ma vince sempre Karolina Danak. La gara andata in scena all'Autodromo del Mugello ha proiettato nuovamente sul gradino più alto del podio la polacca, alla terza vittoria in quattro manche sin qui disputate.

GRANDE VITTORIA DI DANAK

In un progetto ad ampio respiro con il team Prata Motorsport tra CIV, Europeo e Mondiale Femminile, Karolina Danak si è confermata la pilota più in forma della serie tricolore riservata alle donne. Scattata dalla pole, l'originaria di Polskie è riuscita a fare la differenza sulla distanza al culmine di una gara dove, rispetto al passo imprendibile mostrato nelle prove , non ha avuto vita facile. Ritrovatasi in coda al quintetto di testa dopo un tentativo di fuga iniziale non andato a buon fine, ha dovuto attendere il finale di gara per cambiare passo. Al terzultimo giro ha sorpassato Elisabetta Monti per il quarto posto, infilando pochi istanti più tardi Josephine Bruno per il terzo posto. Non soddisfatta, nella tornata seguente si è appropriata del secondo posto a scapito di Yvonne Cerpa per poi completare questa entusiasmate rimonta al Correntaio, approfittando di una sbavatura di Luana Giuliani.

SPRECA TUTTO LUANA GIULIANI

Karolina Danak è stata brava a chiudere tutte le porte sino al traguardo, assicurandosi l'ennesima successo della stagione 2026 che gli consente di portare a nove punti il proprio vantaggio in campionato nei confronti di Yvonne Cerpa, seconda con il team Gradara Corse. In un concitato finale risoltosi soltanto al fotofinish, l'iberica ha avuto ragione per 0"040 di Elisabetta Monti (Team Trasimeno), adesso distante 15 lunghezze dalla vetta. "Betty" ha soffiato un posto sul podio a Luana Giuliani, quarta da (illustre) sostituta dell'infortunata Aurelia Cruciani sulla seconda R7 di Gradara Corse, non senza rimpianti. Un errore al penultimo giro quando era al comando ha precluso all'ex protagonista della PreMoto3, attualmente impegnata nel CIV Sportbike con il Team Rosso e Nero, la possibilità di centrare una clamorosa vittoria in questa sua partecipazione-spot al CIV Femminile.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AL MUGELLO

Con Josephine Bruno (Team Trasimeno) quinta nonostante una penalità di 5" per un sorpasso sotto regime di bandiere gialle, distante 36" Zakirah Saidatul Zairin (Sommariva Corse by AGORACE) ha concluso sesta da wild card davanti alle compagne di squadra Matilde Contri e Beatrice Barbera. Per il CIV Femminile prossimo appuntamento dal 4 al 6 settembre di nuovo al Mugello, anticipato dal ritorno della Women's European Championship per il terzo round stagionale previsto in data 10-12 luglio a Brno in Repubblica Ceca.

CIV FEMMINILE 2026

Mugello, Classifica Gara

Photo Courtesy: EMG Eventi

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