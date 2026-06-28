Pecco Bagnaia, dalla gioia al ritiro improvviso: cosa è successo al neopapà ad Assen

Domenica a due facce per il pilota Ducati: da un lato la gioia per essere diventato genitore, dall'altro l'amarezza per un ritiro improvviso.

Il pre-gara ad Assen era stato molto emozionante per Francesco Bagnaia, che per la prima volta si apprestava a correre da padre. Infatti, aveva ricevuto la bellissima notizia della nascita del figlio, avuto dalla moglie Domizia Castagnini. Sicuramente avrebbe voluto essere presente al parto, però il suo ruolo da pilota MotoGP lo ha costretto a disputare il Gran Premio dei Paesi Bassi. Puntava a regalare a sé stesso e alla sua famiglia un bel risultato e ci stava quasi riuscendo, salvo poi dover ingoiare una delusione.

MotoGP Assen: Bagnaia KO, lo attendono Domizia e il figlio

Era il quindicesimo giro e stava occupando la quarta posizione, la migliore possibile data la superiorità del trio Aprilia Ogura-Fernandez-Martin, quando ha rallentato in modo netto ed è successivamente tornato al box. Un problema alla sua Ducati Desmosedici GP26 gli ha impedito di proseguire la gara ( QUI il resoconto finale) e di cercare di aggiudicarsi una top 5 che non sarebbe stata affatto male in un weekend così.

GP Assen: Bagnaia spiega cosa lo ha portato a rientrare al box

Pecco è ovviamente amareggiato per non aver potuto concludere il GP ad Assen vedendo la bandiera a scacchi: “Di certo non immaginavo di finire con un ritiro. Dopo la Sprint avevo sensazioni molto positive per la gara sulla lunga distanza, potevamo essere competitivi. Non sono partito male, ho cercato di rimanere subito in contatto con i primi e di recuperare qualche posizione nelle fasi finali in bagarre nel gruppo. Ma non stavo guidando come avrei voluto, facevo fatica a far decelerare la moto e a fermarla. Da poco più di metà gara purtroppo la situazione è diventata difficile da gestire per poter pensare di continuare. Mi dispiace aver chiuso il weekend in questo modo proprio qui ad Assen”.

Decelerare e fermare la sua Desmosedici è diventato così problematico da spingerlo a fare quello che un pilota non vorrebbe mai fare, ovvero arrendersi e ritirarsi. Ducati dovrà analizzare bene i dati e capire cosa è successo nel dettaglio. Avendo terminato anticipatamente la corsa, Bagnaia ha lasciato il TT Circuit senza concedersi alle varie interviste dei media e ha preso il primo aereo per tornare in Italia e stare vicino alla moglie Domizia e al loro figlio.