Novità nel CIV Sportbike: MMP trova il sostituto di Coppola, arriva CFMOTO?

Sarà Mattia Martella a sostituire l'infortunato Alfonso Coppola nel Team MMP Velocità, mentre un team è pronto a correre con CFMOTO nel CIV Sportbike.

Racing Night di Misano. Aspettando l'appuntamento più atteso della serie tricolore, si registrano alcuni avvicendamenti tra piloti e team nella classe Sportbike. In sostituzione Raggiunto e superato con la tappa di Imola il giro di boa della stagione 2026, il CIV si appresta a vivere il 24-26 luglio prossimi ladi Misano. Aspettando l'appuntamento più atteso della serie tricolore, si registrano alcuni avvicendamenti tra piloti e team nella classe Sportbike. In sostituzione del lungodegente Alfonso Coppola , il Team MMP Velocità ha deciso di puntare su Mattia Martella in uno schieramento che presto potrebbe accogliere un settimo costruttore al via dopo Aprilia, Triumph, Honda, Suzuki, Kawasaki e Yamaha.

DIVORZIO NEL CIV SPORTBIKE

Andiamo con ordine. Di ritorno in madrepatria nell'ultimo biennio dopo l'esperienza da dimenticare nel (defunto) Mondiale Supersport 300, Mattia Martella è reduce da un inizio di 2026 non propriamente esaltante nel CIV Sportbike. Impegnato con una Suzuki GSX-8R (non propriamente la moto migliore del lotto) di E&E Squadra Corse, il ventunenne di Alatri non ha mai lasciato il segno: soli 10 punti totalizzati nelle 6 gare finora disputate con un dodicesimo posto come miglior risultato. Da qui, superato il weekend di Imola con qualche sprazzo velocistico, la separazione con E&E comunicata ufficialmente in data 13 giugno.

MARTELLA RIPARTE DA MMP

Mattia Martella ha dovuto trovare pertanto una nuova sistemazione, individuata subito in MMP Velocità, squadra in cerca di un sostituto di Alfonso Coppola. Con il Campione italiano Supersport 300 2024 costretto ad un prolungato stop a seguito di un delicato infortunio ai tendini della mano riportato a Imola, il ciociaro affiancherà il capo-classifica di campionato Filippo Bianchi nei restanti 3 round del CIV Sportbike 2026."Sono felice di annunciare che correrò con il Team MMP Velocità", il commento di Martella. "Sfrutto l'occasione per fare i miei migliori auguri di pronta guarigione ad Alfonso".

MOVIMENTI

Mattia Martella ha già avuto modo di provare la Aprilia RS 660 del Team MMP Velocità in una giornata di Test a Misano organizzata da Promoracing (vedi foto d'apertura). In pista era presente, un po' a sorpresa, anche Marco Gaggi, al lavoro per conto del team Boccetti Racing, dai recenti trascorsi nel CIV Superbike. Attualmente impegnato con il Team BrCorse nel Mondiale Sportbike, l'originario di Fano ha ricevuto questa convocazione, contribuendo allo sviluppo di una CFMOTO 675 SR-R. Trapelano con insistenza voci di una possibile wild card della compagine di Gianluca Boccetti (con Gaggi?) alla Racing Night di Misano per portare all'esordio nel CIV il brand cinese. Un programma che, a detta di molti, potrebbe estendersi (per quanto non vi siano riscontri) a tutto il 2027. Se ne saprà di più tra qualche giorno...

Photo Courtesy: Daniele Guazzetti

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