Superbike, nuovi test prima della ripartenza: BMW, Honda, Bimota e Kawasaki scaldano i motori

A settembre riparte il campionato e alcuni team SBK sono andati in pista per farsi trovare pronti: lavoro utile per il presente e anche per il futuro.

L'ultima gara del Mondiale Superbike è stata disputata domenica 12 luglio a Donington Park e bisognerà attendere sabato 5 settembre per rivedere i piloti che si danno battaglia in Gara 1 a Magny-Cours. La pausa estiva è stata lunghissima, ma i team non sono comunque rimasti ad attendere. C'è chi ha lavorato "a casa" e c'è chi ha scelto di effettuare dei test in pista per prepararsi meglio alla ripresa delle gare in Francia.

Superbike, BMW e Honda: test a Magny-Cours e Estoril

Se in Francia avevano trovato un clima molto caldo, in Portogallo le temperature sono state più basse e c'è stata anche un po' di pioggia a complicare i piani delle due squadre, che comunque hanno cercato di sfruttare le due giornate per lavorare e migliorare. Martedì c'era pista umida al mattino, però nel pomeriggio si è asciugata, mentre mercoledì era completamente bagnata nella sessione mattutina ed era di nuovo asciutta in quella pomeridiana, però con un grip peggiorato rispetto alla giornata precedente.

Test SBK: BMW e Honda prima a Magny-Cours e poi a Estoril

Miguel Oliveira sta disputando la sua prima stagione nel Mondiale Superbike, quindi girare a Estoril con la BMW M 1000 RR è stato importante. Lo è stato anche per Danilo Petrucci, che per la prima volta ha corso lì con la moto tedesca dopo gli anni in sella alla Ducati Panigale V4 R del team Barni Spark.

I piloti Honda HRC sono due rookie e guidano delle CBR1000RR-R Fireblade SP che finora non abbiamo visto ottenere risultati di rilievo. Jake Dixon e Somkiat Chantra hanno percorso rispettivamente 134 e 175 giri a testa. Anche girare in condizione di pista bagnata era fondamentale per loro. La squadra ha lasciato Estoril con una buona quantità di dati da poter utilizzare per provare a migliorare la moto.

SBK, Bimota in azione a Navarra

Anche il Bimota by Kawasaki Racing Team ha deciso di effettuare un test prima della ripartenza del campionato Superbike 2026. Oggi Alex Lowes, Axel Bassani e il tester Xavi Fores girano a Navarra, luogo che ha ospitato un round SBK nel 2021 e che poi non è stato più confermato nel calendario.

Lowes e Bassani hanno l'occasione di ritrovare un po' di feeling e ritmo con la KB998 Rimini dopo la lunga pausa estiva. Per i due piloti ufficiali il test serve più a questo che a provare nuove soluzioni. Il team manager Guim Roda è stato chiaro: "Abbiamo scelto Navarra per evitare la tentazione di lavorare solo su un assetto specifico. L'idea è di utilizzare motori da test e dare ai piloti i giri necessari per godersi l'esperienza e spingere al limite senza troppa complessità. Anche Xavi Fores farà qualche giro, per accumulare tempo in pista e rimanere in forma per i test successivi che ci prepareranno per la stagione 2027".

Kawasaki al Cremona Circuit

Manuel Puccetti ha portato i suoi piloti WorldSBK e WorldSSP al Cremona Circuit per girare sia giovedì 27 sia venerdì 28 agosto. Garrett Gerloff, Jeremy Alcoba e Dominique Aegerter potranno riprendere confidenza con le loro moto e prepararsi alla ripresa della stagione su una pista che ospiterà il terzultimo round (25-27 settembre) del calendario 2026

Puccetti si aspetta delle risposte positive da queste due giornate di test in Italia: “Torniamo in pista dopo un mese di sosta, con le batterie cariche e desiderosi di rimetterci al lavoro, per prepararci alla ripresa dei campionati. I nostri piloti si sono mantenuti in allenamento, sono carichi e decisi a sviluppare le loro moto, per conquistare i migliori risultati possibili nel prossimo round di Magny Cours e non solo. Proveremo alcuni assetti ed alcune novità che ci potranno rendere maggiormente competitivi nella parte finale della stagione”.