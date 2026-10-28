Filippo Bianchi anticipa i tempi: a Jerez il debutto con la Kawasaki del Team Prodina

Per Filippo Bianchi è già 2027: questo weekend prima gara-test con la Kawasaki ZX-6R 636 del Team Prodina Racing nell'ESBK in preparazione al Mondiale Sportbike.

Dopo una trionfale stagione 2026 culminata con la conquista del titolo italiano Sportbike, il 2027 riserverà a Filippo Bianchi una più che meritata promozione alla serie iridata. Il giovane pilota lucchese, 22 anni il prossimo 25 gennaio, ha firmato come risaputo un contratto con il Team Prodina XCI Racing per correre a tempo pieno nel Mondiale Sportbike. Per "Pippo" il debutto in sella alla Kawasaki ZX-6R 636 avverrà addirittura questo weekend a Jerez de la Frontera.

ESORDIO IN SPAGNA CON PRODINA

Filippo Bianchi sarà wild card d'eccezione nel conclusivo appuntamento dell'ESBK, precedentemente conosciuto come Campeonato de España de Velocidad, promosso dalla RFME (Real Federación Motociclista Española). Dominatore indiscusso del CIV Sportbike con una Aprilia RS 660 del Team MMP Velocità condotta alla vittoria in otto gare su tredici, sul tracciato andaluso il toscano si confronterà con gli specialisti spagnoli della categoria, preparandosi con largo anticipo all'anno venturo. Un'occasione per mettersi ulteriormente in mostra e, non da meno, prendere contatto con la realtà di Prodina Racing, eletto miglior team del Mondiale Sportbike 2026, ma vedendo sfumare sul più bello il titolo piloti con David Salvador (bersagliato dalla sfortuna e... da qualche suo collega) in favore di Xavi Artigas

LE PAROLE DI FILIPPO BIANCHI

"Vado a Jerez con tanta motivazione e la voglia di iniziare nel migliore dei modi questa nuova avventura con Prodina XCI Racing", ha spiegato Filippo Bianchi, rivelazione lo scorso mese di giugno del round di Misano Adriatico del Mondiale Sportbike con un secondo e quarto posto in gara (da wild card)."Si tratta di un momento importante per me. Potrò cominciare a lavorare con la squadra che mi accompagnerà nel Mondiale 2027 e con la Kawasaki ZX-6R 636 che dovrò imparare a conoscere. Il weekend sarà fondamentale per raccogliere informazioni, capire il comportamento della moto, trovare le prime soluzioni insieme ai tecnici. Naturalmente voglio essere competitivo, ma in questa fase dovrò cercare innanzitutto di lavorare bene, migliorare e costruire un rapporto solido con la squadra. Sono felice di poter cominciare questo percorso. Darò tutto me stesso per arrivare preparato alla prossima stagione".

PRODINA GUARDA AL CIV

Il due volte Campione italiano PreMoto3 125 2T (2018) e Sportbike (2025) oltre che vincitore del Trofeo Aprilia RS 660 (2024), atteso al via con l'inusuale numero 25, sarà affiancato in questa comparsata nell'ESBK da Julio Garcia. Dal 2025 parte integrante dei programmi Prodina Racing, dopo una prima stagione nel Mondiale Supersport 300 era stato dirottato in Italia per affrontare il CIV Supersport con una Kawasaki ZX-6R 636 di MRT Corse, annoverando un podio (2°) al Mugello sotto la pioggia. Con David Salvador e Antonio Torres indirizzati verso altri lidi, aspettando l'annuncio ufficiale l'originario di Malaga è il principale candidato per completare la line-up della compagine di Riccardo Drisaldi nel 2027.

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