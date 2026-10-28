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Bajaj Pulsar N125, la naked 125 per chi inizia: meno di 2.000 euro e cinque anni di garanzia

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: in Spagna la Bajaj Pulsar 125 a meno di 2000 euro
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Meno di 2.000 euro e cinque anni di garanzia: è la combinazione con cui Bajaj prova a conquistare chi sale in moto per la prima volta. Il marchio indiano allarga il proprio catalogo in Spagna con la nuova Pulsar N125, una naked pensata per avvicinarsi al motociclismo senza complicazioni e con un budget contenuto.
Il pubblico di riferimento è doppio. Da un lato i neopatentati con la A1, dall'altro gli automobilisti che in Spagna possono guidare una 125 con la patente B, a patto di averla da almeno tre anni secondo la normativa locale.

Non è una NS125 aggiornata

La Pulsar N125 non è un semplice restyling della NS125. Nasce su una piattaforma completamente nuova, che conserva il carattere sportivo della famiglia Pulsar e lo adatta a chi cerca la prima moto. Il design riprende le linee spigolose e aggressive della serie N, con illuminazione full LED a dare un tocco moderno.
Il vero punto di forza, però, è il formato compatto. Volumi ridotti e una configurazione stretta servono a muoversi meglio nel traffico, a chiudere le curve strette e a gestire le manovre da fermo. La posizione di guida eretta punta invece a trasmettere una sensazione di controllo naturale fin dai primi chilometri, aspetto decisivo per chi sta ancora facendo esperienza sulle due ruote.
Bajaj Pulsar 125 a meno di 2000 € in Spagna

Monocilindrico da 12 CV e Start-Stop

Il motore è un monocilindrico di 125 cc a iniezione elettronica da 12 CV, tarato soprattutto per l'uso urbano, dove contano fluidità, risposta facile e consumi contenuti. La soluzione più interessante è il sistema Start-Stop: in determinate condizioni spegne il motore quando la moto è ferma e lo riaccende azionando la frizione, con l'obiettivo di ridurre consumi ed emissioni durante le soste.
A questo si aggiunge un sistema di avviamento silenzioso, pensato per rendere più piacevoli gli spostamenti quotidiani. Completa il pacchetto una strumentazione digitale LCD con connettività, a conferma di quanto Bajaj voglia puntare sulla tecnologia anche in una moto d'ingresso.
Per ora la novità riguarda il mercato spagnolo: resta da vedere se la ricetta di prezzo basso e garanzia lunga basterà a far breccia in un segmento delle 125 sempre più affollato.
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Bajaj

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