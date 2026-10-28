Pulsar N125, una naked pensata per avvicinarsi al motociclismo senza complicazioni e con un budget contenuto. Meno di 2.000 euro e cinque anni di garanzia: è la combinazione con cui Bajaj prova a conquistare chi sale in moto per la prima volta. Il marchio indiano allarga il proprio catalogo in Spagna con la nuova, una naked pensata per avvicinarsi al motociclismo senza complicazioni e con un budget contenuto.

Il pubblico di riferimento è doppio. Da un lato i neopatentati con la A1, dall'altro gli automobilisti che in Spagna possono guidare una 125 con la patente B, a patto di averla da almeno tre anni secondo la normativa locale.

Non è una NS125 aggiornata

La Pulsar N125 non è un semplice restyling della NS125. Nasce su una piattaforma completamente nuova, che conserva il carattere sportivo della famiglia Pulsar e lo adatta a chi cerca la prima moto. Il design riprende le linee spigolose e aggressive della serie N, con illuminazione full LED a dare un tocco moderno.

Il vero punto di forza, però, è il formato compatto. Volumi ridotti e una configurazione stretta servono a muoversi meglio nel traffico, a chiudere le curve strette e a gestire le manovre da fermo. La posizione di guida eretta punta invece a trasmettere una sensazione di controllo naturale fin dai primi chilometri, aspetto decisivo per chi sta ancora facendo esperienza sulle due ruote.

Monocilindrico da 12 CV e Start-Stop

Il motore è un monocilindrico di 125 cc a iniezione elettronica da 12 CV, tarato soprattutto per l'uso urbano, dove contano fluidità, risposta facile e consumi contenuti. La soluzione più interessante è il sistema Start-Stop: in determinate condizioni spegne il motore quando la moto è ferma e lo riaccende azionando la frizione, con l'obiettivo di ridurre consumi ed emissioni durante le soste.

A questo si aggiunge un sistema di avviamento silenzioso, pensato per rendere più piacevoli gli spostamenti quotidiani. Completa il pacchetto una strumentazione digitale LCD con connettività, a conferma di quanto Bajaj voglia puntare sulla tecnologia anche in una moto d'ingresso.