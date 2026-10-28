MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Marc Marquez rivela: "Volevo stare solo sul divano"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Marc Marquez
Seguici su Google News
Marc Marquez è al comando del Mondiale MotoGP, con 10 punti di vantaggio sul diretto inseguitore Jorge Martin. Il campione in carica della Ducati non punta soltanto ad andare veloce, ma anche a dosare al meglio le energie. In Malesia si corre una tappa cruciale per il titolo iridato 2026, quando mancano appena quattro Gran Premi alla fine.

Le sette vite di Marc

L'inizio di campionato ha visto Marc Marquez rincorrere gli avversari dell'Aprilia. Da -102 punti a +10, in caso di vittoria del titolo MotoGP per il fenomeno di Cervera sarà un'altra pagina di storia che resterà in eterno negli annali del Motomondiale. Ma i continui sbalzi di adrenalina nel weekend mettono a dura prova anche il 33enne fuoriclasse della Ducati, che a tratti pensa al giorno del suo ritiro. Con Borgo Panigale ha firmato fino al termine del 2028 e potrebbe essere la data dell'addio alla MotoGP. Anche se tutto dipenderà dalla condizione fisica e dai risultati.
I problemi percepiti ad inizio campionato derivavano dall'incidente avvenuto in Indonesia l'anno scorso, poco dopo la conquista del Mondiale. Solo un intervento chirurgico durante il weekend del Gran Premio di Francia ha risolto i grandi fastidi al braccio, causati dalla compressione del nervo radiale.
Marc Marquez 2026

Stress fisico e mentale

Tuttavia, ciò non ha eliminato completamente lo stress fisico. Gli infortuni conseguenti alla parte superiore destra del corpo hanno richiesto ulteriore fisioterapia e un periodo di recupero. Allo stesso tempo, il carico di lavoro nei weekend di gara è aumentato significativamente a causa del formato Sprint introdotto nel 2023. "Nella prima metà della stagione, la domenica ero completamente esausto. Mi svegliavo e volevo solo stare sdraiato sul divano tutto il giorno".
I dati relativi ai suoi allenamenti non mostravano alcuna carenza fondamentale di forma fisica. "I dati delle mie sessioni in bicicletta e di altre aree del mio allenamento erano buoni. Certo, ho avuto il problema al braccio, ma dal punto di vista cardiovascolare ero in forma", ha sottolineato Marc Marquez. Il fattore decisivo è stato l'ulteriore stress mentale che accompagna i disturbi fisici. Chi è infortunato deve confrontarsi con la propria condizione e questo rende più difficile i momenti di relax psicofisico. Di conseguenza "la tensione mentale aumenta quando si ha un infortunio o problemi fisici. È molto difficile staccare la spina mentalmente", ha ammesso il nove volte campione del mondo.

Cambio delle abitudini nei GP

A seguito di questa consapevolezza, lo spagnolo ha apportato modifiche alla sua routine quotidiana in pista. Ha cercato di trascorrere meno tempo fuori dal box per focalizzarsi maggiormente sulla sua condizione fisica e sul recupero durante il weekend. "Mi sono reso conto che mi sentivo meglio e avevo più energia quando passavo più tempo nella cura del mio corpo... Quando un pilota è convinto di qualcosa, a volte tutto gli risulta più facile".

Leggi anche

Infortunio di Jorge Martin: le reazioni a caldo nel box DucatiInfortunio di Jorge Martin: le reazioni a caldo nel box Ducati
Valentino Rossi o Marc Marquez? Ecco cosa risponde Pedro AcostaValentino Rossi o Marc Marquez? Ecco cosa risponde Pedro Acosta
-> Segui Corsedimoto anche sul profilo Instagram
Marc Marquez

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Fabio Di Giannantonio
MotoGP

MotoGP 2027, cresce la tensione: Di Giannantonio lancia l'allarme

motogp-adelaide-ipotesi-proiezione
MotoGP

MotoGP ad Adelaide, dalle polemiche al via libera federale: ecco il piano per il circuito

toprak
MotoGP

Toprak Razgatlioglu e la solitudine del pilota: quando rimbomba il vuoto

Altre notizie

Fabio Di Giannantonio

MotoGP 2027, cresce la tensione: Di Giannantonio lancia l'allarme

MotoGP
Novità: in Spagna la Bajaj Pulsar 125 a meno di 2000 euro

Bajaj Pulsar N125, la naked 125 per chi inizia: meno di 2.000 euro e cinque anni di garanzia

Novità
Novità: KTM in forze ad Eicma

KTM Group a EICMA 2026: GasGas diventa la porta d'ingresso all'offroad, Husqvarna prepara il futuro

Novità
unnamed_result

Filippo Bianchi anticipa i tempi: a Jerez il debutto con la Kawasaki del Team Prodina

In Pista
motogp-adelaide-ipotesi-proiezione

MotoGP ad Adelaide, dalle polemiche al via libera federale: ecco il piano per il circuito

MotoGP

Articoli popolari

Novità: Honda, quali novità ad Eicma?

Honda verso EICMA 2026: arriva la nuova Africa Twin, ma la V3R 900 col compressore resta un punto interrogativo

Novità
Marc Marquez

Infortunio di Jorge Martin: le reazioni a caldo nel box Ducati

MotoGP
Pedro Acosta pilota KTM MotoGP nel box del suo team

Valentino Rossi o Marc Marquez? Ecco cosa risponde Pedro Acosta

MotoGP
Dominique Aegerter pilota Supersport sorridente sul podio

Aegerter dimentica Kawasaki: nel 2027 una nuova sfida nel Mondiale Supersport

In Pista
MotoGP: Pol Espargaro è tester KTM

Pol Espargaró e il ritorno di Jorge Martin: "La paura è nelle ore prima di salire in moto"

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading