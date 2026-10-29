«Come se avessi l’artrite»: il racconto shock di Luca Marini

Luca Marini al rientro dopo un virus che l'ha fermato nello scorso GP: il pilota Honda
racconta cos'è successo a Phillip Island.
Ritorna Joan Mir
, ma Honda ritrova anche Luca Marini
. Dopo il forzato forfait in Australia, l'italiano è pronto a competere nuovamente in occasione di questo fine settimana a Sepang, in Malesia. S'è parlato di un virus che l'ha condizionato fin dalla settimana prima di arrivare a Phillip Island e che l'ha definitivamente fermato dopo pochi giri delle FP1 australiane. In questo giovedì che precede l'ultimo GP notturno per l'Europa (qui gli orari
), ha spiegato cos'è successo.
Luca Marini racconta
"Era come se avessi l'artrite"
. L'alfiere Honda HRC non usa mezzi termini per definire le sensazioni provate nelle due settimane precedenti, aggiungendo poi qualche dettaglio sulle attuali difficoltà incontrate. "Non avevo nessuna forza ai muscoli, facevo molta fatica a muovere le mani, le dita e i piedi"
ha raccontato, come riporta crash.net
, in questo giovedì di dichiarazioni davanti ai giornalisti. "Addirittura facevo fatica a digitare i messaggi sul telefono. Non avevo mai provato niente di simile"
. Ora ammette di sentirsi molto meglio rispetto alla scorsa settimana in Australia, ma non è del tutto tranquillo e ha aggiunto che sta aspettando i risultati di tutti gli esami svolti, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.
Certo Honda non ha davvero avuto particolare fortuna quest'anno, tra problemi di salute dei piloti del team factory e la condizione di Johann Zarco, pilota del team satellite LCR, dopo il terribile incidente in Catalunya. L'unico ancora in forma è il rookie Diogo Moreira, in HRC si sono visti più sostituti che piloti ufficiali in questo 2026. Ma non è un caso unico, questa stagione MotoGP è stata particolarmente dura a livello di lesioni e di piloti assenti... Qui vi abbiamo raccontato la preoccupante situazione
. Ora tocca al GP Sepang, manca poco alla fine dell'anno e sicuramente Luca Marini cercherà di chiudere al meglio con l'Ala Dorata prima del 2027 con KTM e Tech3.
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