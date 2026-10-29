disturbi alla vista e una stanchezza estrema. Quattro Gran Premi saltati per un problema che non si vede e non si può ingessare. Joan Mir torna nel Mondiale MotoGP con la Honda e, parlando con il canale ufficiale della MotoGP, ha spiegato cosa lo ha tenuto lontano dalla pista:

Il pilota spagnolo ha riassunto in una frase la differenza tra questo stop e un normale infortunio da corsa: “Non è come quando ti rompi un osso”.

Uno stop diverso dal solito

Nel paddock i piloti sono abituati a fare i conti con fratture, operazioni e rientri lampo. Il caso di Mir è un'altra cosa. La vista e la fatica non si risolvono con una placca o qualche settimana di riposo programmato, e le sue parole fanno capire quanto sia stato difficile gestire un problema senza una diagnosi "classica" da sbandierare.

Per un pilota MotoGP la vista è uno strumento di lavoro fondamentale, tanto quanto la condizione fisica. Che i due problemi si siano presentati insieme spiega perché lo spagnolo abbia dovuto rinunciare a quattro appuntamenti iridati.

Il ritorno in sella alla Honda

Ora Mir è di nuovo al via con la Honda, pronto a riprendere il filo di una stagione interrotta bruscamente. Resta da capire quanto ci vorrà per ritrovare il ritmo dopo un'assenza così lunga e, soprattutto, se la stanchezza che lo ha frenato sia davvero alle spalle. Le prime risposte arriveranno dalla pista.

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