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Joan Mir torna in MotoGP e racconta i suoi problemi di salute: “Non è come quando ti rompi un osso”

MotoGP
di Paolo Gozzi
MotoGP: Joan Mir torna in Malesia
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Quattro Gran Premi saltati per un problema che non si vede e non si può ingessare. Joan Mir torna nel Mondiale MotoGP con la Honda e, parlando con il canale ufficiale della MotoGP, ha spiegato cosa lo ha tenuto lontano dalla pista: disturbi alla vista e una stanchezza estrema.
Il pilota spagnolo ha riassunto in una frase la differenza tra questo stop e un normale infortunio da corsa: “Non è come quando ti rompi un osso”.

Uno stop diverso dal solito

Nel paddock i piloti sono abituati a fare i conti con fratture, operazioni e rientri lampo. Il caso di Mir è un'altra cosa. La vista e la fatica non si risolvono con una placca o qualche settimana di riposo programmato, e le sue parole fanno capire quanto sia stato difficile gestire un problema senza una diagnosi "classica" da sbandierare.
Per un pilota MotoGP la vista è uno strumento di lavoro fondamentale, tanto quanto la condizione fisica. Che i due problemi si siano presentati insieme spiega perché lo spagnolo abbia dovuto rinunciare a quattro appuntamenti iridati.

Il ritorno in sella alla Honda

Ora Mir è di nuovo al via con la Honda, pronto a riprendere il filo di una stagione interrotta bruscamente. Resta da capire quanto ci vorrà per ritrovare il ritmo dopo un'assenza così lunga e, soprattutto, se la stanchezza che lo ha frenato sia davvero alle spalle. Le prime risposte arriveranno dalla pista.
Joan Mir ha 29 anni

Il calvario di Fermin Aldeguer 

Invece il pilota spagnolo di Gresini Racing sarà di nuovo assente in Malesia. La stagione 2026 è stata un autentico calvario per Fermin Aldeguer fra cadute, fratture, recuperi e nuovi incidenti. Al momento è ai box per la lesione rimediata a Mandalika, in coda ad una scivolata che non sembrava neanche così seria: potrebbe essersi ferito per un pugno di rabbia sul terreno. I suoi guai erano cominciati già durante l'inverno con in un brutto incidente mentre si allenava al Aspar Circuit. Frattura della diafisi del femore sinistro, operazione a Barcellona e addio sia a tutti i test invernali che al primo GP in Thailandia. Po Aldeguer si è di nuovo fatto male volndo nelle prove ad Assen: frattura della vertebra toracica T7. Altri tre GP saltati prima di rientrare ad Aragon, ma il suo momento in MotoGP dura pochi round. Chissà se lo rivedremo in pista in Qatar la prossima settimana. Intanto al suo posto c'è Iker Lecuona.
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