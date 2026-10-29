Arriva una notizia positiva per quanto riguarda l'ex leader della classifica del mondiale MotoGP: il controllo medico in Malesia ha avuto l'esito sperato.

Jorge Martin potrà salire sulla sua Aprilia RS-GP26 nella prima sessione di prove libere a Sepang. La visita medica svolta oggi presso il circuito ha stabilito che il pilota è idoneo per correre, ma le sue condizioni fisiche andranno comunque ricontrollate al termine delle FP1.

MotoGP, cosa era successo a Martin in Australia

Martinator era fondamentale essere dichiarato "fit" dallo staff medico. Il due volte campione del mondo si è presentato al Gran Premio della Malesia con una frattura composta al radio destro in sede distale rimediata nella sprint race MotoGP a Phillip Island . La sua partecipazione a questo weekend di gara era fortemente in dubbio e il fatto che abbia ottenuto il primo via libera per risalire in moto è una notizia davvero positiva, anche se chiaramente bisognerà vedere se l'infortunio gli permetterà di guidare senza troppi fastidi. Bisognerà attendere venerdì per capire meglio la situazione, intanto perera fondamentale essere dichiarato "fit" dallo staff medico.

Se il pilota Aprilia supererà indenne le FP1, sarà poi interessante vedere il suo potenziale nel resto del weekend. Molto probabilmente si ritroverà a dover limitare i danni rispetto a Marc Marquez, che nello scorso GP in Australia ha vinto la Sprint e lo ha superato nella classifica generale MotoGP, ora ci sono 10 punti a distanziarli. Dopo Sepang dovrebbero essere di più. Da capire poi se la MotoGP correrà in Qatar nel weekend successivo, l'appuntamento è confermato al momento. Non andare a Lusail sarebbe meglio per Martin, che così avrebbe più tempo per recuperare dal suo infortunio.

GP Malesia, anche Marini e Mir sono "fit"

A proposito di piloti che dovevano essere sottoposti a una visita medica di controllo al Sepang International Circuit, bisogna registrare che anche Luca Marini e Joan Mir hanno ricevuto il via libera per salire in sella nelle prove libere di venerdì.

Il fratello di Valentino Rossi era stato colpito da un virus che lo aveva fortemente debilitato, costringendolo a concludere anticipatamente il weekend del GP d'Australia. Aveva fatto un paio di giri nelle FP1, poi era rientrato al box, non ha girato nelle pre-qualifiche e sabato mattina è stato dichiarato "unfit".

Per quanto riguarda Mir, alcuni problemi di salute lo avevano costretto a saltare i GP in Australia, Giappone, Indonesia e Australia. Finalmente sta meglio ed è pronto a risalire sulla sua RC213V. Per il team Honda HRC è importante ritrovare entrambi i suoi piloti, anche perché in questo momento ha i tester Takaaki Nakagami e Aleix Espargaro alle prese con dei problemi fisici che gli impediscono di correre da sostituti.

Anche Fernandez in pista a Sepang

Semaforo verde pure per Raul Fernandez, che a Phillip Island aveva corso in condizione precaria a causa delle microfratture a due dita della mano destra rimediate in Indonesia. Nel corso della sprint race era rientrato anticipatamente al box. L'infiammazione presente lo ha limitato tantissimo. A distanza di un po' di giorni sta meglio, però anche lui dovrà essere ricontrollato dopo le FP1 MotoGP di venerdì mattina a Sepang.