CIV Femminile controcorrente: confermato il format Yamaha R7 con 5 round nel CIV

Svelato il calendario 2027 del CIV Femminile : cinque round in concomitanza con il CIV, rinnovato il format monomarca Yamaha R7.

Superata una stagione"di purgatorio" nel contenitore della Coppa Italia Velocità che ha visto il trionfo di Yvonne Cerpa (Gradara Corse), laureatasi Campionessa 2026 nella concitata finale di Misano Adriatico a scapito di Elisabetta Monti, il CIV Femminile è pronto a tornare con la serie maggiore. Così si presenta il calendario 2027 del campionato tricolore riservato alle donne, comprensivo di cinque round da aprile ad ottobre, tutti in abbinamento al CIV. Il promoter EMG Eventi e la Federazione Motociclistica Italiana hanno garantito la riconferma degli appuntamenti storici, con la novità rappresentata dall'ingresso di Cremona.

5 ROUND CON PARTENZA A MISANO

La stagione 2027 scatterà tradizionalmente a Misano nel weekend del 23-25 aprile, con successiva trasferta sui saliscendi del Mugello in data 7-9 maggio. Un mese più tardi è previsto lo sbarco a Cremona per la prima volta nella (breve) storia del CIV Femminile, mentre a luglio si andrà a correre nuovamente a Misano nell'ambito dell'adrenalinica Racing Night del Campionato Italiano Velocità. Dopo una lunga pausa estiva, Vallelunga ospiterà l'evento conclusivo a metà ottobre. Tuttora da definire i round con doppia gara.

RESTA IL MONOMARCA YAMAHA

Contestualmente alla pubblicazione del calendario è stato annunciato che, l'anno venturo, il CIV Femminile riproporrà l'attuale format in controtendenza al WorldWCR. Se il Mondiale Femminile vivrà un un 2027 rivoluzionario con il passaggio alle CFMOTO e agli pneumatici Michelin , nella serie tricolore (come nel Women's European Championship) si andrà avanti con la formula monomarca su base Yamaha R7, introdotta quest'anno in luogo delle Supersport 300 con la disponibilità degli pneumatici Dunlop. Non una sorpresa per i nostri lettori in quanto avevamo già avuto modo di anticipare questa notizia lo scorso 3 ottobre

IL CALENDARIO 2027 DEL CIV FEMMINILE

23–25 aprile: Misano World Circuit Marco Simoncelli

7-9 maggio: Mugello Circuit

11-13 giugno: Cremona Circuit

23-25 luglio: Misano World Circuit Marco Simoncelli

8-10 ottobre: Autodromo Piero Taruffi Vallelunga

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