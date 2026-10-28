Dopo una stagione da protagonista, ZX Moto alza l'asticella. Per il Mondiale Supersport 2027 la Casa cinese abbandonerà la versione base della 820RR per passare a un modello più evoluto, con motore, forcella, freni e cerchi diversi. A raccontarlo è Valentin Debise, che però frena gli entusiasmi: nessuna rivoluzione, anche perché il Balance of Performance resta un'incognita.

Dalla RS alla RR

Al momento corriamo con il modello base, la moto più economica della gamma, e l'anno prossimo passeremo a un modello un po' più avanzato con specifiche diverse: motore diverso, forcella diversa, freni, alcune altre cose, i cerchi ecc. Speriamo che ci sia qualcosa che ci aiuti un po'", ha spiegato il pilota francese in un'intervista a Paddock-GP. Il progetto iniziale prevedeva tre livelli di prestazione per la tricilindrica 820RR , ma la versione di punta, quella pensata come base per le corse, non era pronta all'inizio della stagione. Oggi il sito ufficiale dell'azienda propone due varianti. "", ha spiegato il pilota francese in un'intervista a Paddock-GP.

Debise chiarisce che non si tratta di una moto inedita: "È un'evoluzione del modello esistente. Abbiamo la versione RS e passeremo alla RR. La moto è già stata presentata, venduta ecc. Non è niente di folle". E sul guadagno di potenza è altrettanto realista: "Voglio dire, non avremo 20 CV in più, e anche se avessimo 20 CV in più, ce li toglierebbero comunque"

Anche il sistema di bilanciamento delle prestazioni cambierà nel 2027, ma per ora nessuno sa come: "Il sistema di bilanciamento verrà modificato per l'anno prossimo, però finora non sappiamo esattamente in che modo".

Una debuttante subito vincente

Il salto di qualità arriva dopo un esordio sorprendente. Fondata solo nel 2024, ZX Moto ha trovato nell'alleanza con Evan Bros Racing, una delle squadre più vincenti della Supersport, la chiave per bruciare le tappe: già al secondo appuntamento stagionale Debise ha firmato una doppietta. Il francese è rimasto il volto di punta del marchio cinese in un 2026 chiuso da vicecampione del mondo, con sei vittorie e otto podi.

"Non ci adageremo sugli allori", ha promesso Debise, consapevole che costruire una moto competitiva è un'impresa che ha messo in difficoltà anche Case ben più blasonate.

Un altro inverno di corsa

I prossimi mesi saranno di nuovo intensi, anche se il punto di partenza è ben diverso da dodici mesi fa. "Questo inverno sarà di nuovo un inverno folle, anche se rispetto all'anno scorso siamo ancora in anticipo sulla tabella di marcia: allora non avevamo nemmeno una moto pronta a girare! Adesso almeno ne abbiamo una, ed è già qualcosa. Ma non possiamo rilassarci, perché la concorrenza sarà dura come sempre e arrivano molti piloti nuovi". La 820RR evoluta dovrà dimostrare di valere il passo avanti, con l'incognita delle nuove regole di bilanciamento ancora tutta da scoprire.