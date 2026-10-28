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Kawasaki KLE650 2027: 70 CV per la sfida a Ténéré 700 e Tuareg 660

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: Kawasaki KLE650 SE
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La carta più pesante la Kawasaki KLE650 la gioca sul prezzo. La nuova adventure 2027 di Akashi parte da 8.290 euro nella versione standard e sale a 9.790 euro per la più ricca KLE650 SE.
Una cifra che la mette in una posizione decisamente competitiva rispetto a rivali come Yamaha Ténéré 700 e Aprilia Tuareg 660, che partono da non meno di 10.999 euro.
Dopo il rinnovamento della KLE500, Kawasaki allarga così la famiglia Adventure con una moto di ispirazione rally e ruota anteriore da 21 pollici, pensata per i viaggi a lungo raggio ma anche per il fuoristrada. Il family feeling con la sorella minore è evidente, ma i pannelli laterali della carrozzeria sono più ampi e voluminosi, per una presenza più autorevole su strada.

Il bicilindrico della Versys, ma con il ride-by-wire

Il motore non è una novità: è il collaudato bicilindrico parallelo da 649 cc che equipaggia diversi modelli della Casa, tra cui la Versys 650. Per questa applicazione arriva a 70 CV, contro i 67 della Versys. Soprattutto guadagna l'acceleratore elettronico ride-by-wire, inedito su questo propulsore. Insieme alle modifiche ad aspirazione e scarico, l'obiettivo è migliorare la risposta ai bassi e medi regimi: la testata tedesca riferisce che Kawasaki promette una coppia sensibilmente superiore sotto i 4.000 giri. Il serbatoio è da 16 litri.
Di serie ci sono il controllo di trazione KTRC, a due livelli, il cruise control e l'ABS disinseribile su entrambe le ruote, una dotazione che strizza l'occhio a chi vuole uscire dall'asfalto.

Telaio e ciclistica da fuoristrada

Il telaio a traliccio deriva da quello della KLE500, rinforzato per l'utilizzo e la maggiore potenza. Le ruote sono a raggi, da 21 pollici davanti e 17 dietro, mentre le sospensioni offrono 210 mm di escursione all'anteriore e 196 mm al posteriore. Notevoli anche la forcella a steli rovesciati con cartucce e un nuovo forcellone con leveraggio. La sella è alta 870 mm e si può abbassare di 30 mm in opzione. Kawasaki non ha ancora comunicato il peso.

KLE650 SE, allestimenti e colori

La KLE650 SE aggiunge il cambio elettronico bidirezionale KQS, la strumentazione TFT, pneumatici tubeless, presa USB-C, paramani, piastra paramotore in alluminio maggiorata e parabrezza più ampio. Per la gamma si possono scegliere tre diverse altezze del parabrezza.
Con gli accessori originali sono previsti tre allestimenti: Top Case, Rally e Adventure Tourer. La standard sarà disponibile in Metallic Matte Graphensteel Gray, la SE in Pearl Storm Gray e Pearl Blizzard White.
Sarà consegnata già da febbraio 2027 e la versione base da marzo, in tempo per l'inizio della stagione. Resta da scoprire il dato del peso, l'ultimo tassello per capire quanto la nuova Kawasaki possa davvero insidiare le rivali.
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