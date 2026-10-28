Diogo Moreira è già in pista a Sepang. In preparazione al GP Malesia di questo week end il pilota brasiliano si è lanciato lungo i 5543 metri dell'impianto alle porte di Kuala Lumpur con la bici da corsa.

I riscontri dei test in Austria, l'agosto scorso, hanno acceso l'ottimismo di Moreira. Il pilota del team LCR, promosso nella squadra ufficiale Honda per il 2027 al fianco di Fabio Quartararo, guarda alla prossima stagione con ambizioni dichiarate: «Se guardiamo i tempi del test in Austria, direi che Honda potrebbe lottare per il Mondiale», ha spiegato in un'intervista a Motorsport.com.

Una frase forte, che però lo stesso Moreira accompagna con la dovuta prudenza. Nessuno, nemmeno in casa HRC, può sapere quanto le rivali abbiano nascosto durante i test. E vale anche al contrario: «Non sappiamo cosa abbiano tenuto nascosto gli altri né cosa abbiamo tenuto nascosto noi».

Il verdetto rimandato alla Malesia

Per un giudizio definitivo bisognerà attendere i collaudi di gruppo in Malesia, il prossimo febbraio. Nel frattempo Moreira è convinto che la base di partenza sia solida e sottolinea lo sforzo della Casa giapponese, che secondo lui ha investito più risorse nel nuovo progetto. Sul piano personale, l'obiettivo è alzare l'asticella: prima capire dove si colloca la moto nuova, poi puntare a qualcosa di più. «È ancora presto per sapere se potremo lottare per il campionato, anche se ho chiaro che i miei obiettivi saranno ambiziosi».

Il salto nel box ufficiale lo vive più con entusiasmo che con timore reverenziale. Ha davanti questa stagione e altri due anni di contratto, e per questo non aveva fretta mentre Honda prendeva tempo per decidere. La conferma è arrivata internamente di sabato in Giappone, nel weekend in cui ha conquistato il podio nella Sprint. «Che scegliessero me era qualcosa di abbastanza logico, anche se mancava la conferma», ha raccontato.

Il precedente Ogura e la lezione delle gomme

Con il nuovo regolamento, Moreira è convinto che le prime gare del 2027 peseranno moltissimo: cambiano le moto ma anche gli pneumatici, e chi parte con il pacchetto tecnico migliore può costruire un vantaggio decisivo. Per spiegarlo cita la Moto2, quando arrivarono le gomme Pirelli. «Ricordo che Ai Ogura e Sergio Garcia volavano nelle prime gare e, alla fine, Ogura ha vinto il campionato. Credo che in MotoGP possa succedere qualcosa di simile».

Quanto al compagno di squadra, Moreira vede nel confronto con un campione del mondo come Quartararo uno stimolo per crescere. «Fabio ha moltissimo talento e capacità di lavoro, oltre all'esperienza da campione del mondo. Possiamo fare una buona stagione e contribuire a far sì che Honda continui a crescere». Le risposte vere arriveranno in pista, quando si capirà se l'ottimismo nato in Austria era fondato.