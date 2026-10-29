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Bagnaia carico a Sepang: "Rischierò un po' di più". E del GP Qatar non vuole parlare

MotoGP
di Matteo Bellan
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP con la maglia rossonera del suo team
MotoGP, Pecco Bagnaia: Sepang è un'occasione di riscatto?
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Nove weekend di gara senza salire sul podio e una stagione che non è andata come sperava. Pecco Bagnaia arriva in Malesia con un piano chiaro: alzare l'asticella del rischio. "Rischierò un po' di più per ottenere risultati", ha spiegato il pilota Ducati alla vigilia del gran premio a Sepang, una pista che considera tra le sue preferite.
Il contrasto con l'inizio dell'anno è evidente. A febbraio, proprio dopo i test pre-stagionali sul circuito malese, il due volte campione del mondo MotoGP aveva detto di poter guidare di nuovo come voleva. Sembrava che la nuova Ducati Desmosedici GP26 rappresentasse il passo avanti desiderato dopo un'annata difficile con una GP25 che non gli era mai piaciuta. Ma il campionato non ha preso la piega che il 29enne piemontese si aspettava. Ora la sua speranza è quella di vivere un weekend che possa ridare un po' di respiro a una stagione grigia.

Bagnaia e il feeling con Sepang

Pecco Bagnaia seduto nel box rosso del team Ducati MotoGP
Pecco Bagnaia motivato per il GP della Malesia
Bagnaia non nasconde l'entusiasmo per il fatto di correre su un tracciato nel quale in passato si è spesso divertito: "Adoro correre qui - riporta Speedweek -. L'anno scorso ho conquistato senza problemi la pole position e la vittoria nella Sprint. È la mia migliore opportunità per divertirmi".
Nel 2025 il Gran Premio della Malesia è stato uno dei momenti nei quali abbiamo rivisto un Pecco di alto livello, anche se poi domenica ha dovuto ritirarsi per una foratura alla gomma posteriore mentre occupava la terza posizione alle spalle di Alex Marquez e Pedro Acosta. A Sepang la sua speranza è quella di poter essere competitivo anche nel 2026. Da ricordare le sue vittorie in gara lunga nel 2022 e nel 2024 come precedenti molto favorevoli in MotoGP. In mezzo anche i due terzi posti del weekend 2023.

Gomma media nuova a Sepang

Il test MotoGP effettuato a febbraio gli aveva dato grande fiducia, però le condizioni, e non solo quelle, saranno differenti in questo weekend: "Le gomme sono diverse - commenta Bagnaia - e sarà interessante vedere come funziona qui la nuova gomma media".
Il pilota del team Ducati Lenovo ha spesso sofferto la mancanza di grip nel corso di questa stagione e pertanto sarà fondamentale capire quanto grip avrà l'asfalto della pista di Sepang. Avrebbe dovuto esserci una riasfaltatura dalla curva 5 alla curva 12, però non è stata realizzata.

Il nodo Qatar

Sullo sfondo del weekend malese c'è già il Gran Premio del Qatar. Secondo quanto spiegato da Speedweek, la maggioranza dei piloti sarebbe favorevole a una cancellazione della tappa di Lusail, ma i tempi per decidere si stanno stringendo .
Su questo tema Bagnaia ha preferito non sbilanciarsi. "Non voglio commentare l'argomento. Aspettiamo fino all'ultimo momento", ha tagliato corto. Prima, però, c'è Sepang: il banco di prova per capire se il suo approccio più aggressivo può finalmente interrompere il digiuno di podi.

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Pecco Bagnaia

diMatteo Bellan

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