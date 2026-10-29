MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Lucas Mahias e GMT94 si separano: la carriera in Supersport del campione 2017 arriva al capolinea

In Pista
di Elisabetta Lubrani
Supersport: Lucas Mahias ai titoli di coda
Seguici su Google News
Una delle storie più combattive del Mondiale Supersport sembra destinata a chiudersi. Lucas Mahias e il team francese GMT94 hanno annunciato a fine stagione la separazione consensuale, e per il pilota di 37 anni si profila la fine dell'avventura nella categoria di mezzo.
Nel 2026 Mahias, in sella alla Yamaha, è stato il secondo pilota più anziano della griglia Supersport. Davanti a lui, per età, c'era soltanto il 39enne Raffaele De Rosa (QJ Motor), che secondo Speedweek si trova in una situazione molto simile: anche per lui la carriera in Supersport sembra vicina alla conclusione.

Il saluto di GMT94

La squadra guidata da Christophe Guyot ha affidato a una nota il suo congedo, con parole che vanno oltre il rapporto in pista: "Lucas, un grande grazie per tutto ciò che abbiamo condiviso. Al di là delle gare, ci sostieni sempre nei nostri progetti con giovani piloti e motociclisti. Ci rivedremo per portare avanti queste iniziative. Nel frattempo ti auguriamo il meglio per ciò che verrà. Con la tua determinazione e la tua voglia di vincere, hai ancora tante cose da raggiungere e belle avventure da vivere!".
Il legame con GMT94 non si esaurisce nel Supersport. Mahias è stata presenza fissa nel Mondiale Endurance e nel 2016 festeggiò il titolo come pilota di spicco della squadra francese
Lucas Mahias, 37 anni, lascia Yamaha GMT94

Dal titolo al primo colpo alla Superbike

Il suo arrivo stabile nel Mondiale è stato tardivo. Campione di Francia nel 2014, Mahias si era fatto notare con le wild card e con le sostituzioni di piloti infortunati, ma la prima stagione completa arrivò solo nel 2017, a 28 anni. Con il team ufficiale Yamaha centrò subito il titolo iridato Supersport.
Nel 2019 e nel 2020 restò ai vertici con la Kawasaki del team Puccetti, guadagnandosi il salto in Superbike. Le tre stagioni nella classe maggiore non diedero però i risultati sperati, e il ritorno in Supersport con GMT94 ha regalato soltanto qualche lampo isolato.

Portimão 2020, la vittoria spinta a mano

In pista Mahias è sempre stato un avversario scomodo, generoso fino all'eccesso: le tante cadute e gli infortuni lo raccontano bene. L'immagine che resta è quella di Portimão 2020. Con la gara interrotta e la gomma posteriore a terra, il francese doveva raggiungere la corsia box per essere classificato. Cadde due volte, si rialzò sempre e alla fine spinse la moto fino ai box, dove arrivò stremato e venne festeggiato come vincitore.
La festa durò pochi istanti. La direzione gara corresse l'ordine d'arrivo e lo escluse dalla classifica: aveva superato il tempo consentito e aveva anche tagliato il percorso. Ora resta da capire quale sarà il prossimo capitolo per Mahias, che con GMT94 ha già promesso di ritrovarsi almeno sui progetti dedicati ai giovani.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

ZX Moto, Debise svela la moto 2027: 'Non avremo 20 CV in più, e anche se li avessimo ce li toglierebbero'ZX Moto, Debise svela la moto 2027: 'Non avremo 20 CV in più, e anche se li avessimo ce li toglierebbero'
Aegerter dimentica Kawasaki: nel 2027 una nuova sfida nel Mondiale SupersportAegerter dimentica Kawasaki: nel 2027 una nuova sfida nel Mondiale Supersport
Supersport

diElisabetta Lubrani

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

674504631_18530111770077160_1841917917866870604_n_result
In Pista

CIV Femminile controcorrente: confermato il format Yamaha R7 con 5 round nel CIV

Nella velocità in salita è come se il tempo si fosse fermato
In Pista

Cos'è il CIVS, il ponte tra le corse di una volta e il motociclismo più puro

Supersport: Valentin Debise fa il bilancio ZXMoto
In Pista

ZX Moto, Debise svela la moto 2027: 'Non avremo 20 CV in più, e anche se li avessimo ce li toglierebbero'

Altre notizie

mantovani-van-erp-motocross

Filippo Mantovani e Ivano van Erp, addio al Motocross: la scelta dolorosa di due giovani talenti

Motocross
Cal Crutchlow

Bordata di Crutchlow ai piloti MotoGP: "Guardate le gare in TV"

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP con la maglia rossonera del suo team

Bagnaia carico a Sepang: "Rischierò un po' di più". E del GP Qatar non vuole parlare

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez rievoca Valentino Rossi: "Mai contro nessuno"

MotoGP
MotoGP: Alex Rins

Alex Rins: “Yamaha non so se ha deciso di andare in Qatar”. I piloti fanno muro

MotoGP

Articoli popolari

Fabio Di Giannantonio

MotoGP 2027, cresce la tensione: Di Giannantonio lancia l'allarme

MotoGP
Enea Bastiani sorride mentre è seduto nel box del team KTM Tech3 MotoGP

Enea Bastianini da KTM ad Aprilia: c'è un errore da non ripetere nel 2027

MotoGP
toprak

Toprak Razgatlioglu e la solitudine del pilota: quando rimbomba il vuoto

MotoGP
Marc Marquez e Jorge Martin a duello durante la gara MotoGP

MotoGP, Xaus non ha dubbi: "Martin è caduto nella trappola di Marquez"

MotoGP
Dominique Aegerter pilota Supersport sorridente sul podio

Aegerter dimentica Kawasaki: nel 2027 una nuova sfida nel Mondiale Supersport

In Pista
Privacy and cookie settings

Loading