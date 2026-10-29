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Marc Marquez rievoca Valentino Rossi: "Mai contro nessuno"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
Marc Marquez
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Nella MotoGP Sprint in Australia, Marc Marquez ha vinto e conquistato dodici punti che valgono doppio, se si considera la caduta di Jorge Martin. Il campione in carica della Ducati ha riconquistato la leadership nella classifica generale e arriva a Sepang con un +10 sull'inseguitore dell'Aprilia. In Malesia è in ballo una bella fetta di Mondiale: un'occasione che il #93 non vuole farsi sfuggire.

In Malesia per la fuga iridata

Mentre il "Martinator" con i suoi medici e fisioterapisti fa tutto il possibile per essere in pista a Sepang, Marc Marquez può prepararsi tranquillamente per il weekend di gara. Il meteo preannuncia qualche capriccio, tutto è ancora da scrivere, anche se il nove volte iridato ha un vantaggio non solo in termini di punti in classifica, ma anche sotto l'aspetto fisico. "La gara di sabato in Australia mi ha dato una grande spinta, ma dobbiamo restare concentrati", ha dichiarato il nove volte iridato. "L'obiettivo è continuare a svolgere un ruolo di leadership e sfruttare ogni sessione e ogni sforzo nel miglior modo possibile".
Marc Marquez

L'arma dei media

L'anno scorso, Marc Marquez non ha gareggiato in Malesia a causa dell'infortunio rimediato a Mandalika. Nel 2024 ha concluso 2° e 12°, e finora il trentatreenne di Cervera ha vinto solo due volte a Sepang (2014 e 2018). In altri tempi, altri piloti avrebbero usato l'arma psicologica per cercare di mettere pressione sui rivali. Il campione in carica della classe MotoGP sa benissimo l'impatto che le sue dichiarazioni possono avere all'interno e all'esterno del paddock.
Viene in mente quanto accaduto nel 2015, quando il suo scontro con Valentino Rossi è diventato una delle più grandi controversie nella storia del Motomondiale. Marquez ha tratto insegnamento e ammette di sfruttare spesso i media a proprio vantaggio. Ma c'è un limite che non vuole oltrepassare. "Non userò mai il potere dei media contro nessuno", ha ammesso all'edizione spagnola di Motorsport. "Forse userò i media a mio vantaggio, e in effetti lo faccio già. Non dico per ottenere benefici psicologici o finanziari. Intendo semplicemente per il mio benessere personale, per cercare di avere tranquillità. Ma mai contro nessuno".

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