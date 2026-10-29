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Ducati Monster Dark 2027: torna il nero delle origini, ma la sostanza resta quella della quinta generazione

Novità
di Elisabetta Lubrani
Novità: Ducati ringiovanisce il Monster
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Ducati riporta in gamma il Monster Dark, la versione più spoglia della sua naked di media cilindrata. La presentazione è arrivata e il messaggio è chiaro: stessa moto, meno fronzoli, più spazio alla personalizzazione. Una ricetta che a Borgo Panigale conoscono bene, perché la livrea Dark è nata proprio sulla prima generazione del Monster.
Non si tratta di un modello nuovo. Il Dark è un allestimento della quinta generazione, svelata a EICMA 2025, e ne conserva integralmente la base tecnica. Cambiano invece colori, finiture e filosofia commerciale: la moto parte con una dotazione più essenziale, da completare scegliendo dal catalogo accessori.

Cosa cambia rispetto alla standard

La differenza si vede prima di tutto nel colore. Total black per la verniciatura e per i cerchi, sella realizzata in un solo tessuto e diverse parti lasciate con il materiale a vista: il telaietto anteriore che sostiene il cannotto di sterzo, i fondelli dello scarico e quelli del condotto di aspirazione. Restano gli stilemi di sempre, dal serbatoio a dorso di bisonte che incornicia il faro alla sella unica per pilota e passeggero, fino al codino corto.
Il Dark incarna il vecchio motto del Monster, quello che ha accompagnato il modello fin dal 1993: Tutto quello che serve, niente di più.
Chi vuole di più può aggiungerlo. Tra gli accessori indicati da Ducati figurano il Ducati Quick Shift, il Cruise Control, il cupolino e il coprisella passeggero, tutti consultabili nel configuratore sul sito della Casa.
Per il lancio del Monster nuova edizione Ducati ha usato tutti i principali testimonial

Motore, ciclistica ed elettronica

Sotto la vernice nera lavora il bicilindrico V2 da 890 cm³ con fasatura variabile IVT: 111 CV a 9.000 giri e 91,1 Nm a 7.250 giri, con oltre l'80% della coppia massima disponibile tra 4.000 e 10.000 giri. Il telaio è un monoscocca in alluminio di derivazione Superbike e il peso dichiarato è di 175 kg, che secondo Insella significa 4 kg in meno rispetto alla generazione precedente. La sella è a 815 mm da terra.
Le sospensioni sono Showa, con forcella rovesciata da 43 mm e mono regolabile nel precarico, mentre all'anteriore frenano due pinze Brembo M4 32 con pompa radiale. Gli pneumatici sono Pirelli Diablo Rosso IV nelle misure 120/70 e 180/55. L'elettronica ruota attorno a una piattaforma inerziale a sei assi che gestisce ABS Cornering, controllo di trazione, Wheelie Control ed Engine Brake Control, con quattro Riding Mode e un display TFT a colori da 5 pollici.

Prezzo, patente A2 e arrivo in concessionaria

Prezzo listino di 10.990 euro. Più chiaro il capitolo A2: il Monster Dark è disponibile anche in versione depotenziata a 35 kW e in Italia Ducati riserva un vantaggio cliente di 1.000 euro a tutte le sue moto in versione A2.
L'arrivo nelle concessionarie è previsto per novembre 2026. Per chi vuole entrare nel mondo Ducati spendendo il meno possibile, il Dark si candida a diventare la porta d'ingresso della famiglia Monster.
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Ducati

diElisabetta Lubrani

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