Il primo colpo del weekend malese nella lotta al titolo Moto2 lo piazza Manuel Gonzalez. Il leader del Mondiale chiude in testa le prove del venerdì pomeriggio a Sepang con 2'03"737, mentre Izan Guevara, reduce da tre vittorie di fila, si ferma al quarto posto a oltre due decimi.

Un segnale non banale, perché nei weekend precedenti era stato quasi sempre il pilota Pramac Yamaha a partire con il piede sull'acceleratore. Il contesto rende ogni dettaglio pesante: Gonzalez arriva in Malesia con appena 5,5 punti di margine su Guevara, che ha messo in fila i successi in Austria, Giappone e Indonesia. Alle spalle del pilota Liqui Moly Dynavolt Intact si piazzano Alonso Lopez e Daniel Holgado, poi appunto Guevara

Dalla scivolata del mattino al comando

La giornata di Gonzalez era cominciata in salita. Nelle FP1 del mattino il miglior tempo era stato di Guevara in 2'04"005, ancora lontano dal record della pista firmato lo scorso anno da Holgado in 2'02"858. Gonzalez invece era finito a terra, appena la terza caduta della sua stagione, chiudendo nono a 0"859 dal rivale.

Nel pomeriggio lo scenario è cambiato. Con la pioggia che minacciava la sessione da 40 minuti, diversi piloti hanno cercato subito il giro buono e Gonzalez ha fissato il riferimento nelle prime fasi. A metà turno comandava con 0"144 su Lopez e 0"608 su Guevara. Nel forcing degli ultimi otto minuti la classifica si è rimescolata quasi del tutto, ma i tempi dei primi due non sono stati scalfiti.

Chi va in Q2 e chi rischia in Q1

Il format premia i primi 14, che accedono direttamente alla Q2 di sabato. Gli altri passano dalla Q1, da cui escono solo i quattro più veloci, mentre gli eliminati partono dalla diciannovesima casella in giù. Dietro al quartetto di testa si sono qualificati Tony Arbolino, Ivan Ortolá (terzo nel Mondiale), Angel Piqueras, Collin Veijer, Daniel Muñoz, Taiyo Furusato, Senna Agius, Joe Roberts, Mario Aji e Adrian Huertas.

Proprio Huertas ha strappato l'ultimo posto utile in extremis, con lo stesso tempo di Filip Salač: il ceco resta quindicesimo per meno di un millesimo. Giornata da dimenticare per David Alonso, atteso in MotoGP il prossimo anno, solo diciottesimo. In Q1 finiscono anche Celestino Vietti e Barry Baltus, diciannovesimo a 41 millesimi dalla Q2. Peggio è andata a Deniz Öncü (Marc VDS), caduto dopo quattro minuti: la sua Boscoscuro è stata recuperata dalla ghiaia e il turco ha chiuso ventiseiesimo.

Sabato le qualifiche diranno se il vantaggio psicologico del venerdì è reale: per Gonzalez una pole a Sepang sarebbe il modo migliore per rispondere alla serie di Guevara.