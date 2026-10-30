Un solo giro, gomma nuova e nessuno davanti a tirargli la scia: tanto è bastato a David Almansa per prendersi il miglior tempo delle prequalifiche Moto3 al Gran Premio della Malesia.

Il pilota Intact GP ha chiuso in 2'11"427, appena 69 millesimi meglio di Rico Salmela, su una pista dove l'aspirazione di solito fa la differenza. Una risposta importante nella corsa al secondo posto in campionato, mentre il neo campione del mondo Maximo Quiles è rimasto lontano dalle prime posizioni.

Con 34 gradi nell'aria ma senza pioggia all'orizzonte, la sessione da 35 minuti decideva i quattordici piloti ammessi direttamente alla Q2. Almansa ha aspettato il momento giusto: quando il gruppo è rientrato ai box, lo spagnolo è tornato in pista sulla sua KTM negli ultimi cinque minuti e dalla settima posizione è salito in vetta.

Tre rookie alle spalle dello spagnolo

A insidiare Almansa sono stati tre debuttanti. Salmela, rookie del team Tech3, ha piazzato il suo attacco a tre minuti dalla fine passando dall'undicesimo al secondo posto. Terzo Veda Pratama, migliore delle Honda per Honda Team Asia a circa un decimo: l'indonesiano arriva dalla pole conquistata in Australia, dove poi la gara non si è disputata. Quarto il beniamino di casa Hakim Danish, che era in testa pochi secondi prima del giro decisivo di Almansa.

La sfida tra rookie ha anche un peso in classifica. Brian Uriarte, leader della graduatoria dei debuttanti e in condizione di chiuderla già in questo weekend, ha chiuso nono, con Pratama e Danish, i suoi rivali più vicini, entrambi davanti. Il pilota KTM Ajo era stato anche l'unico a cadere nelle FP1, con una scivolata senza conseguenze.

Bertelle in Q2, Pini dovrà passare dalla Q1

Matteo Bertelle è il migliore degli italiani: sesto con la moto di Level Up MTA, a circa due decimi dalla vetta, alle spalle di Adrian Fernandez, quinto con la Leopard Honda e primatista della pista con il 2'09"542 della pole 2024. Meno fortunato Guido Pini, quindicesimo sulla seconda Leopard: è stato uno dei pochi a migliorarsi nel finale, ma non abbastanza, e dovrà affrontare la Q1.

Settimo Alvaro Carpe, che aveva comandato le FP1 del mattino battendo Quiles di 129 millesimi. Lo spagnolo della Red Bull KTM Ajo è terzo in campionato a pochi punti proprio da Almansa. Secondo Crash.net nel pomeriggio è stato protagonista anche di un contatto con Ryusei Yamanaka, che ha reagito gesticolando. Completano una top ten racchiusa in poco più di quattro decimi Joel Esteban, Uriarte e David Munoz.

Quiles non brilla, Perrone indietro

Giornata in salita per Quiles. Il campione del mondo Aspar ha commesso qualche errore nella sessione pomeridiana, compreso un taglio di curva, e non è andato oltre l'undicesimo tempo, sufficiente comunque per la Q2. Gli ultimi posti utili sono andati a Joel Kelso ed Eddie O'Shea del GRYD Racing e a Scott Ogden, quattordicesimo con la CIP Green Power.

Valentin Perrone, diciassettesimo, deve ancora scontare il long lap penalty rimediato nel round precedente, rimasto in sospeso perché a Phillip Island non si è corso. In griglia ci sono solo 25 piloti, con Cormac Buchanan ancora fermo e questa volta non sostituito. Ora la parola passa alle qualifiche, dove Almansa proverà a trasformare il suo giro solitario in una pole.