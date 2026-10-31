La pole è di Daniel Holgado, ma il vero verdetto delle qualifiche Moto2 di Sepang riguarda la corsa al titolo. Izan Guevara scatterà dalla prima fila, mentre Manuel Gonzalez, leader del Mondiale con appena 5,5 punti di margine, partirà dalla nona casella e con un piede destro dolorante dopo la caduta di venerdì.

Holgado, mezzo secondo a tutti

Il pilota del team Aspar ha fatto il vuoto con 2:02.875, firmato nel time attack finale con l'asfalto arrivato a 50 gradi. Un crono a soli 17 millesimi dal record della pista, che gli appartiene già dalla pole del 2025 (2:02.858). Per Holgado è la sesta pole in carriera, la seconda della stagione secondo Sky Sport. Angel Piqueras, secondo con la QJMotor, ha incassato 0.541, Guevara ha chiuso il turno a sei decimi.

Quarto tempo per David Alonso, arrivato dalla Q1, davanti ad Alonso Lopez e Collin Veijer in seconda fila. Vedere il compagno di squadra in cima alla classifica non avrà fatto piacere al colombiano, visti i rapporti tesissimi tra i due. Terza fila per Alex Escrig, autore in Q1 del giro più veloce del weekend fino a quel momento (2:03.459), David Munoz e Gonzalez. Ivan Ortola chiude la top 10.

Gonzalez zoppica, Guevara ringrazia

Gonzalez è salito zoppicando sulla moto per l'ultimo tentativo. Il suo giro decisivo è sfumato quando David Alonso, si è spostato senza offrirgli la scia: dal sesto posto il leader è scivolato al nono. Il team manager Intact Jürgen Lingg non sa prevedere come reagirà il piede nella gara lunga, con il caldo tropicale della Malesia.

Il precedente dell'Indonesia lascia qualche speranza: anche lì Gonzalez era stato costretto a rimontare e aveva conquistato il podio, chiudendo però alle spalle di Guevara, che in quell'occasione gli aveva tolto altri 5 punti. Per il futuro pilota Pramac in MotoGP, Sepang è l'occasione per prendersi la vetta.

Italiani lontani

Nessun pilota italiano nella top 10. Il migliore è Tony Arbolino, diciassettesimo, seguito da Luca Lunetta, caduto in Q1, diciottesimo. Celestino Vietti aveva superato la Q1, ma è finito a terra in curva 15 al primo giro lanciato della Q2 e, con una penalità di tre posizioni, scatterà ventunesimo. Matteo Ferrari partirà ultimo, ventottesimo. La gara è in programma domenica alle 6.15 ora italiana: per Gonzalez sarà una rimonta contro il rivale e contro il dolore.