MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Kimi Antonelli a un passo dal titolo F1: in Messico gli basta il nono posto, e il venerdì dà segnali di ripresa

Formula 1
di Riccardo Ventura
F1 Messico: Antonelli la festa è servita
Seguici su Google News
Un nono posto. È tutto quello che serve a Kimi Antonelli domenica in Messico per chiudere i conti con il Mondiale di Formula 1.
Con quel risultato il pilota Mercedes porterebbe il suo vantaggio in classifica fuori dalla portata di tutti i rivali. Dopo un inizio di weekend complicato da un problema di salute, il venerdì all'Autódromo Hermanos Rodríguez ha restituito un Antonelli in crescita, anche se la prima fila non sembra ancora alla portata.

Dal virus alla pista

Dopo la vittoria di Austin, il ventenne bolognese ha dovuto fare i conti con un virus che lo ha costretto a saltare gli impegni con i media del giovedì. Il recupero è stato rapido: venerdì Antonelli era regolarmente al volante e già nella prima sessione di libere ha chiuso con il secondo tempo, alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc.
Una sessione particolare, quella del mattino: dieci squadre hanno affidato le proprie monoposto a giovani piloti, mentre la Ferrari è scesa in pista con i titolari Lewis Hamilton e Leclerc.

Leclerc detta il ritmo, Antonelli quarto

Anche nella seconda sessione il riferimento è rimasto il monegasco. Antonelli ha ridotto il distacco dalla vetta, ma si è dovuto accontentare del quarto crono: sui 4,304 km del tracciato messicano hanno fatto meglio di lui anche Lando Norris con la McLaren e il compagno di squadra George Russell. Un quadro che, in vista delle qualifiche, non lo colloca tra i favoriti per la pole, ma che per i conti del campionato pesa relativamente.
Il bilancio della giornata, per il leader del Mondiale, è comunque positivo. "Prima di tutto è stato bello tornare in macchina oggi e sentirmi in forma. È stato un venerdì interessante qui in Messico. Non è mai facile trovare il feeling con la vettura, soprattutto nelle prime libere, quando la pista deve ancora pulirsi. Tra una sessione e l'altra abbiamo provato diverse soluzioni per portare il bilanciamento della macchina in una finestra migliore e a quanto pare siamo riusciti a migliorare", ha spiegato Antonelli.

Domenica il traguardo

Il margine di sicurezza resta ampio: per vedere sfumare il match point servirebbe una domenica davvero storta. Più che la caccia alla prima fila, per Antonelli conterà gestire il weekend senza rischi inutili. Il conto alla rovescia verso il titolo è ormai agli ultimi giri.
-> Seguici anche su Instagram: @Corsedimoto

Leggi anche

Formula 1: Quando corrono in Messico? Orari TV live e differiteFormula 1: Quando corrono in Messico? Orari TV live e differite
Formula 1 Americhe: Antonelli conquista Austin ed ora è vicinissimo al MondialeFormula 1 Americhe: Antonelli conquista Austin ed ora è vicinissimo al Mondiale
Foto: Formula 1
Andrea Antonelli

diRiccardo Ventura

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Messico
Formula 1

Formula 1: Quando corrono in Messico? Orari TV live e differite

Antonelli
Formula 1

Formula 1 Americhe: Antonelli conquista Austin ed ora è vicinissimo al Mondiale

Antonelli
Formula 1

Formula 1 Americhe: Antonelli clamorosa pole ad Austin, il ragazzino ha fretta

Altre notizie

MotoGP: Jorge Martin getta la spugna, ne valeva la pena?

Caso Martin: l'azzardo non ha pagato, ma non era prevedibile?

Paolo Gozzi Blog
Moto2 Malesia: Holgado in pole

Moto2 Sepang, Holgado vola in pole Gonzalez leader acciaccato solo nono, e Guevara?

In Pista
Moto3 Malesia: Maximo Quiles in pole

Moto3 Sepang: Quiles campione insaziabile, pole nel finale. Danish fa la storia, Bertelle sesto

In Pista
Novità: La QJ punta su Rino 900

QJMotor verso EICMA 2026: sei novità e la Rino 900 tre cilindri da 119 CV in versione definitiva

Novità
Pedro Acosta guida la KTM RC16 MotoGP sulla pista di Sepang

MotoGP Malesia: Alex Marquez sbaglia, Acosta si prende la Sprint. La classifica piloti aggiornata

MotoGP

Articoli popolari

aprilia-motogp-malesia

Ducati e Aprilia, sfida tecnica senza tregua: novità sulla RS-GP di Bezzecchi a Sepang

MotoGP
Cal Crutchlow

Bordata di Crutchlow ai piloti MotoGP: "Guardate le gare in TV"

MotoGP
Marc Marquez caduto nelle Prove MotoGP a Sepang e Jorge Martin seduto nel box Aprilia

Prequalifiche MotoGP Malesia: Marquez cade e poi detta legge, Martin preoccupa

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP seduto nel box rosso del team

Pecco Bagnaia arrabbiato a Sepang: "La situazione è inaccettabile"

MotoGP
marquez-motogp-ducati

MotoGP FP1 Malesia: Marquez parte forte, Martin stringe i denti, Fernandez si ferma

MotoGP
Privacy and cookie settings

Loading