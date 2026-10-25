Formula 1 Americhe: Antonelli conquista Austin ed ora è vicinissimo al Mondiale

Andrea Kimi
Antonelli conquista il GP delle Americhe: è la nona vittoria
in Formula 1. L’italiano raggiunge così Mark Webber, Oscar Piastri e Charles
Leclerc nella classifica di tutti i tempi.
Kimi dopo uno scatto perfetto, ha
condotto la gara egregiamente, perdendola per via delle soste e riprendendosela
in pista con un sorpasso su Charles Leclerc. Una gara perfetta ed ora è davvero vicino
al Titolo Mondiale, perché in Messico gli basterà giungere nono.
Leclerc e Verstappen completano il podio
Leclerc
conquista la seconda posizione in un GP che non poteva vincere: Antonelli e la sua Mercedes erano imbattibili. Max Verstappen completa il podio
dopo una partenza non impeccabile, facendosi superare allo snake da Leclerc che ha effettuato uno dei sorpassi più belli dell’anno. Quarta l’altra Ferrari di
Hamilton che nel finale stava risalendo ma la Virtual uscita per recuperare la
vettura di Valteri Bottas ha frenato le sue ambizioni di podio. La top5 è chiusa da Lando Norris con la McLaren.
Isack Hadjar scattato
terzo non è andato oltre la sesta posizione. Settimo Oscar Piastri con la McLaren davanti al grande
sconfitto George Russell riesce a tenere aperto i giochi giungendo
ottavo, ma non è mai stato della partita in Texas e ora ha bisogno di un
miracolo sportivo. Nona piazza per Liam Lawson con la Racing Bulls davanti a
Pierre Gasly decimo che chiude la zona punti.
Bottas causa una Virtual
Tre sono stati
i ritiri in questa gara con solo Bottas che ha causato un congelamento della
gara. Il finlandese nel finale ha sofferto un problema sulla sua Cadillac
portandolo a parcheggiare la vettura ai bordi della pista. Gli altri ritiri
sono stati quello di Franco Colapinto con la Alpine e di Olivier Bearman con la
Haas
.
Arrivo del GP delle Americhe
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Foto: Formula
1