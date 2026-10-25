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Formula 1 Americhe: Antonelli conquista Austin ed ora è vicinissimo al Mondiale

Formula 1
di Riccardo Ventura
Antonelli
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Andrea Kimi Antonelli conquista il GP delle Americhe: è la nona vittoria in Formula 1. L’italiano raggiunge così Mark Webber, Oscar Piastri e Charles Leclerc nella classifica di tutti i tempi.
Kimi dopo uno scatto perfetto, ha condotto la gara egregiamente, perdendola per via delle soste e riprendendosela in pista con un sorpasso su Charles Leclerc. Una gara perfetta ed ora è davvero vicino al Titolo Mondiale, perché in Messico gli basterà giungere nono.

Leclerc e Verstappen completano il podio 

Leclerc conquista la seconda posizione in un GP che non poteva vincere: Antonelli e la sua Mercedes erano imbattibili. Max Verstappen completa il podio dopo una partenza non impeccabile, facendosi superare allo snake da Leclerc che ha effettuato uno dei sorpassi più belli dell’anno. Quarta l’altra Ferrari di Hamilton che nel finale stava risalendo ma la Virtual uscita per recuperare la vettura di Valteri Bottas ha frenato le sue ambizioni di podio. La top5 è chiusa da Lando Norris con la McLaren.
Isack Hadjar scattato terzo non è andato oltre la sesta posizione. Settimo Oscar Piastri con la McLaren davanti al grande sconfitto George Russell riesce a tenere aperto i giochi giungendo ottavo, ma non è mai stato della partita in Texas e ora ha bisogno di un miracolo sportivo. Nona piazza per Liam Lawson con la Racing Bulls davanti a Pierre Gasly decimo che chiude la zona punti.

Bottas causa una Virtual 

Tre sono stati i ritiri in questa gara con solo Bottas che ha causato un congelamento della gara. Il finlandese nel finale ha sofferto un problema sulla sua Cadillac portandolo a parcheggiare la vettura ai bordi della pista. Gli altri ritiri sono stati quello di Franco Colapinto con la Alpine e di Olivier Bearman con la Haas.

Arrivo del GP delle Americhe

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Foto: Formula 1
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