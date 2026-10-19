Formula 1 in Texas: Antonelli al primo match point, Ferrari lancia gli ultimi aggiornamenti

La Formula 1 vola negli Stati Uniti d’America per vivere il suo diciottesimo capitolo della stagione. Appuntamento decisivo per Andre Kimi Antonelli avrà il suo primo match point.

Austin è una delle piste che negli ultimi anni ci ha lasciato grandi ricordi: il tracciato è perfetto per gare combattute ed anche i sorpassi non mancano. Vedremo quest’anno con la ricarica delle batterie come andrà, visto che questo è il tallone di Achille che ci porteremo dietro per tutto il 2026 e forse anche 2027. Vediamo da vicino come giungiamo a questo evento e poi, diamo uno sguardo anche agli orari del weekend.

Antonelli Campione se...

Antonelli co in Texas potrebbe laurearsi Campione del Mondo riportando il Titolo Piloti in Italia dopo 73 anni d’attesa. Permane il dubbio sui due GP previsti in Medio Oriente, una questione molto spinosa che Liberty Media dovrà risolvere. Questo perché Andrea sé si correranno le ultime due tappe, per essere Campione già domenica dovrà vincere con Lewis Hamilton quinto o peggio, con George Russell nono o peggio. In caso di cancellazione di due GP, per chiudere i giochi in Texas al nostro connazionale basta non perdere più di due punti da Russell, undici da Hamilton e diciannove da Verstappen, massimo due punti dal compagno, mentre undici da Hamilton e diciannove da Verstappen. Con due GP in mano i conti ovviamente sono assai più facili.

La gara, quindi, dovranno farla gli altri. La Ferrari porterà l’ultimo pacchetto di aggiornamenti di questo 2026. Il pacchetto prevede un nuovo fondo, che andrà a ritoccare anche le pance. Il Cavallino rampante ci proverà anche con una livrea speciale in onore del suo main sponsor HP. La Red Bull si affida a Max Verstappen: ha vinto gli ultimi due GP quindi è il vero ago della bilancia nei conteggi per il Mondiale. La McLaren proverà a tornare a fare la voce grossa. Nella giornata di oggi la scuderia di Woking ha svelato il futuro di Leonardo Fornaroli, che nel 2027 sarà terzo pilota della scuderia nel massimo campionato ed oltre a correre come pilota ufficiale della Hypercar nel WEC.

Classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 340 punti George Russell (Mercedes) 238 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 229 punti Max Verstappen (Red Bull) 221 punti Charles Leclerc (Ferrari) 215 punti Lando Norris (McLaren) 201 punti Oscar Piastri (McLaren) 138 punti Isack Hadjar (Red Bull) 97 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 75 punti Pierre Gasly (Alpine) 41 punti Arvid Lindblad (Racing Bull) 38 punti Franco Colapinto (Alpine) 27 punti Olivier Bearman (Haas) 23 punti Nico Hulkenberg (Audi) 13 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 7 punti Esteban Ocon (Haas) 7 punti Carlos Sainz (Williams) 7 punti Alexander Albon (Williams) 5 punti Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti Sergio Perez (Cadillac) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 578 punti Scuderia Ferrari 444 punti McLaren Mastercard F1 Team 339 punti Oracle Red Bull Racing 332 punti Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 100 punti BWT Alpine F1 Team 68 punti TGR Haas F1 Team 30 punti Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 23 punti Atlassian Williams F1 Team 12 punti Aston Martin Aramco F1 Team 7 punti Cadillac Formula 1 Team 0 punti

Formula 1 GP degli USA: dove vederlo

Il GP degli Stati Uniti d’America avrà orari serali, con le qualifiche addirittura in seconda serata. Quindi il weekend si aprirà al mattino presto con la MotoGP in Australia e si chiuderà con la F1 ad Austin. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Austin.

Venerdì 23 ottobre:

19:30-20:30: Prove libere 1

23:00-00:00: Prove libere 2

Sabato 24 ottobre:

19:30-20:30: Prove libere 3

23:00-00:00: Qualifiche (differita TV8 alle 00:30)

Domenica 25 ottobre:

21:00-23:00: Gara (differita TV8 alle 22:30)

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FOTO: social formula 1