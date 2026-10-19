Formula 1 in Texas: Antonelli al primo match point, Ferrari lancia gli ultimi aggiornamenti

La Formula 1 vola
negli Stati Uniti d’America per vivere il suo diciottesimo capitolo della
stagione. Appuntamento decisivo per Andre Kimi Antonelli avrà il suo primo match point.
Austin è una
delle piste che negli ultimi anni ci ha lasciato grandi ricordi: il
tracciato è perfetto per gare combattute ed anche i sorpassi non mancano.
Vedremo quest’anno con la ricarica delle batterie come andrà, visto che questo
è il tallone di Achille che ci porteremo dietro per tutto il 2026 e forse anche
2027. Vediamo da vicino come giungiamo a questo evento e poi, diamo uno sguardo
anche agli orari del weekend.
Antonelli Campione
se...
Antonelli
co in Texas potrebbe laurearsi Campione del Mondo riportando il Titolo
Piloti in Italia dopo 73 anni d’attesa. Permane il dubbio sui due GP previsti in Medio Oriente, una questione molto spinosa che Liberty Media dovrà risolvere. Questo
perché Andrea sé si correranno le ultime due tappe, per essere Campione già domenica
dovrà vincere con Lewis Hamilton quinto o peggio, con George Russell nono o peggio.
In caso di cancellazione di due GP, per chiudere i giochi in Texas al nostro connazionale basta non perdere più di due punti da Russell, undici da Hamilton e diciannove da Verstappen, massimo due punti dal
compagno, mentre undici da Hamilton e diciannove da Verstappen. Con due GP in mano i conti ovviamente sono assai più facili.
La gara,
quindi, dovranno farla gli altri. La Ferrari porterà l’ultimo pacchetto
di aggiornamenti di questo 2026. Il pacchetto prevede un nuovo fondo, che andrà
a ritoccare anche le pance. Il Cavallino rampante ci proverà anche con una
livrea speciale in onore del suo main sponsor HP. La Red Bull si affida a Max Verstappen: ha vinto gli ultimi due GP quindi è il vero ago della bilancia nei conteggi per il Mondiale. La McLaren proverà a tornare a fare la voce grossa. Nella giornata di
oggi la scuderia di Woking ha svelato il futuro di Leonardo Fornaroli, che nel
2027 sarà terzo pilota della scuderia nel massimo campionato ed oltre a correre come pilota ufficiale della Hypercar nel WEC.
Classifica piloti e costruttori
CLASSIFICA
PILOTI
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 340 punti
- George Russell (Mercedes) 238 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) 229 punti
- Max Verstappen (Red Bull) 221 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) 215 punti
- Lando Norris (McLaren) 201 punti
- Oscar Piastri (McLaren) 138 punti
- Isack Hadjar (Red Bull) 97 punti
- Liam Lawson (Racing Bulls) 75 punti
- Pierre Gasly (Alpine) 41 punti
- Arvid Lindblad (Racing Bull) 38 punti
- Franco Colapinto (Alpine) 27 punti
- Olivier Bearman (Haas) 23 punti
- Nico Hulkenberg (Audi) 13 punti
- Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti
- Fernando Alonso (Aston Martin) 7 punti
- Esteban Ocon (Haas) 7 punti
- Carlos Sainz (Williams) 7 punti
- Alexander Albon (Williams) 5 punti
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punti
- Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti
- Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti
- Sergio Perez (Cadillac) 0 punti
CLASSIFICA
COSTRUTTORI
- Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 578 punti
- Scuderia Ferrari 444 punti
- McLaren Mastercard F1 Team 339 punti
- Oracle Red Bull Racing 332 punti
- Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 100 punti
- BWT Alpine F1 Team 68 punti
- TGR Haas F1 Team 30 punti
- Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 23 punti
- Atlassian Williams F1 Team 12 punti
- Aston Martin Aramco F1 Team 7 punti
- Cadillac Formula 1 Team 0 punti
Formula 1 GP degli
USA: dove vederlo
Il GP degli
Stati Uniti d’America avrà orari serali, con le qualifiche addirittura in
seconda serata. Quindi il weekend si aprirà al mattino presto con la MotoGP
in
Australia e si chiuderà con la F1 ad Austin. Tutto il weekend della Formula 1
sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da
poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in
chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di
seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Austin.
Venerdì 23 ottobre:
- 19:30-20:30: Prove libere 1
- 23:00-00:00: Prove libere 2
Sabato 24 ottobre:
- 19:30-20:30: Prove libere 3
- 23:00-00:00: Qualifiche (differita TV8 alle 00:30)
Domenica 25 ottobre:
- 21:00-23:00: Gara (differita TV8 alle 22:30)
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FOTO: social
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