MotoGP FP1 Malesia: Marquez parte forte, Martin stringe i denti, Fernandez si ferma

Al top c'è subito Marc Marquez , Aprilia perde uno dei suoi piloti. Cronaca e classifica delle Prove Libere 1 MotoGP del GP Malesia a Sepang.

Marc Marquez scatta col piede giusto, Jorge Martin non forza troppo e ottiene il semaforo verde definitivo per continuare, Raul Fernandez invece saluta il GP dopo pochi giri. Sono i tre temi principali di questa prima sessione di prove libere appena conclusa al Sepang International Circuit, dando ufficialmente il via al Gran Premio MotoGP della Malesia. Per il momento con clima caldo e umido (sono già 32° C), ma l'attenzione è alle previsioni di forti piogge per domenica... Per il momento però il GP è scattato regolarmente senza intoppi: qui tutti gli orari , ecco intanto com'è andata.

Aprilia tegola a metà: Martin continua, Fernandez si ferma

Il fine settimana di Raul Fernandez finisce dopo appena una manciata di dolorosi giri. Il pilota Trackhouse Aprilia non stava bene, aveva già ammesso ieri di sentirsi ancora peggio rispetto al GP Australia della scorsa settimana. Ieri l'idoneità ma con obbligo di nuovi controlli all'indice della mano destra dopo questa sessione, aveva deciso di provarci, ma appunto è durata poco. Il dottor Charte s'è recato al box, ha ricontrollato la situazione e dato l'unfit: serviranno riposo e terapia, guardando al GP Qatar. In casa Aprilia factory invece sembra che Jorge Martin sia in grado di continuare. "Lo sta gestendo bene, si aspettava di stare peggio. Il programma ora è non spingere troppo, non fare troppi giri e conservare le energie per la Practice" ha dichiarato Paolo Bonora a motogp.com riguardo la situazione. Ricordiamo, frattura composta del radio del polso destro dopo la caduta nella Sprint di sabato scorso, ma s'è rivelata una lesione meno catastrofica del previsto, tanto che appunto è in pista!

MotoGP Prove Libere 1

In tutto questo, chi non sembra accusare la minima difficoltà è Marc Marquez, che presto si porta al comando della classifica dei tempi. La presenza di Jorge Martin significa che c'è il maggior rivale nella lotta mondiale e l'iridato MotoGP 2025 non vuole dare nessun vantaggio all'avversario. Alla fine è lui infatti il pilota di riferimento, seguito da Marco Bezzecchi e da un terzetto KTM.

Classifica FP1 Sepang