Doppietta di Ducati nelle Prove all'Autodromo Internacional do Algarve, ma Bezzecchi c'è con l'Aprilia: Marquez 6°, più in difficoltà Martin.

Le Prequalifiche MotoGP del Gran Premio del Portogallo 2026 si concludono con Alex Marquez in cima alla classifica dei tempi. Il pilota del team Gresini ha siglato il suo best lap in 1'37"350, precedendo di 82 millesimi la Ducati di Fabio Di Giannantonio del team VR46. L'Aprilia migliore è quella di Marco Bezzecchi, distante 172 millesimi dalla vetta e in possesso di un ottimo passo gara, oltre che leader delle FP1 del mattino a Portimao

MotoGP: chi va nella Q2 delle Qualifiche a Portimao

Marc Marquez non è andato oltre il sesto tempo, preceduto sia dalla KTM di Pedro Acosta sia dalla Honda di un ottimo Johann Zarco del team LCR. Bene anche Brad Binder con l'altra KTM RC16 della squadra ufficiale KTM. Top 10 chiusa dal terzetto spagnolo Fermin Aldeguer-Raul Fernandez-Jorge Martin. Martinator ha guadagnato l'accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche a Portimao per poco, il suo problema principale è il quarto settore, dove ha perso circa 4 decimi nel suo miglior time attack.

Ogura beffato, Lecuona in grande difficoltà

Ai Ogura si è classificato undicesimo, facendosi fregare l'accesso diretto alla Q2 da Martin per 101 millesimi. Invece, è fuori di 144 Enea Bastianini con la migliore delle KTM del team Tech3: l'altra, guidata da Pol Espargaro (sostituto di Maverick Vinales), è ventesima. La migliore Yamaha è quella di Jack Miller del team Pramac, davanti a Fabio Quartararo del team factory di 122 millesimi. Iker Lecuona fatica con la Ducati Desmosedici GP26 ereditata dall'infortunato Pecco Bagnaia: due cadute nelle Prequalifiche e ultimo tempo a poco più di 2 secondi da Alex Marquez. Il pilota valenciano è apparso decisamente deluso nel box rosso della squadra ufficiale ducatista.

GP Portogallo 2026, risultati Practice: tempi e classifica