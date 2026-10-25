Il maltempo ferma il GP Australia, ma si correrà? Gli aggiornamenti

Tutto fermo in Australia, nessuna categoria è scesa in pista per il preannunciato maltempo. Cosa sappiamo finora.

Le previsioni meteo catastrofiche a Phillip Island sono state pienamente rispettate. Le classi del Motomondiale non sono ancora scese in pista oggi: cancellato il warm up, Moto3 e Moto2 non hanno avuto luogo, la priorità è riprendere dalla gara lunga della MotoGP, poi si vedrà di conseguenza. Ma quando? O meglio, si riuscirà a correre? Prossime notizie alle 14:00 locali, le 4:00 in Italia, con l'obiettivo di iniziare l'attività in pista per le 15:00 locali, forse...

Cos'è successo finora

La situazione è apparsa complicata molto presto. Il maltempo e la scarsa visibilità condizionano l'elicottero medico, necessario per lo svolgimento di un GP. Il warm up che doveva avere luogo alle 9:40 locali, 00:40 in Italia, è stato intanto annullato, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. Tutto è fermo da allora, con continui scarni aggiornamenti e rinvii, nella speranza che vada meglio e si possa scendere in pista.

La prima ipotesi era dell'inizio delle attività alle 3:00 in Italia, quindi le 13:00 a Phillip Island, ma giusto poco fa è arrivato un nuovo aggiornamento. Ora si parla di un prossimo aggiornamento alle 14:00, quindi le 4:00 in Italia, parlando di attività in pista che sicuramente non inizierà prima delle 15:00, le 5:00 da noi. Siamo sempre nel campo delle ipotesi al momento, chissà...

Com'è andata finora per MotoGP, Moto2 e Moto3

In classe regina, la pole position è andata a Marc Marquez, autore di un giro da paura dopo una scivolata all'inizio della Q2, con Alex Marquez e Johann Zarco a completare la prima fila. Ci si aspettava l'attacco Aprilia nella Sprint, s'è vista una bella battaglia tra Marquez e Jorge Martin, prima della caduta con infortunio di quest'ultimo. Aprilia ha anche salutato Raul Fernandez per guai fisici pregressi, Ai Ogura è stato penalizzato, l'unico che è riuscito a limitare i danni è stato Marco Bezzecchi. Con il pubblico in visibilio per un gran 4° posto di Jack Miller! E non solo il pubblico... Qui il resoconto della Sprint

Per quanto riguarda le classi minori (ricordiamo il meteo molto instabile), storica pole position in Moto3 per il rookie Veda Pratama, primo indonesiano di sempre a stampare questo risultato nel Motomondiale. Il neo campione Maximo Quiles ha chiuso 2°, prima fila completata dall'australiano Joel Kelso, tra l'altro fresco di rinnovo con GRYD Racing per la stagione 2027, Guido Pini e Matteo Bertelle sono rispettivamente 8° e 10°. In Moto2, pole position del capoclassifica Manuel Gonzalez, con Barry Baltus e Filip Salac a completare la prima fila, mentre l'eroe di casa Senna Agius ha chiuso 7° dopo una caduta proprio nel giro di lancio verso l'ultimo tentativo che poteva valere la pole. Dei nostri, Tony Arbolino è 10° e Luca Lunetta 18°, Celestino Vietti è rimasto fuori dalla Q2 e ha chiuso le qualifiche col penultimo tempo in griglia. Ora si attendono aggiornamenti, per sapere se questi ragazzi correranno oppure no.