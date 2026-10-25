Il maltempo ferma il GP Australia, ma si correrà? Gli aggiornamenti

Tutto fermo in Australia, nessuna categoria è scesa in pista per il preannunciato maltempo. Cosa sappiamo finora.
Le previsioni meteo catastrofiche a Phillip Island
sono state pienamente rispettate. Le classi del Motomondiale non sono ancora scese in pista oggi: cancellato il warm up, Moto3 e Moto2 non hanno avuto luogo, la priorità è riprendere dalla gara lunga della MotoGP, poi si vedrà di conseguenza. Ma quando? O meglio, si riuscirà a correre? Prossime notizie alle 14:00 locali, le 4:00 in Italia, con l'obiettivo di iniziare l'attività in pista per le 15:00 locali, forse...
Cos'è successo finora
La situazione è apparsa complicata molto presto. Il maltempo e la scarsa visibilità condizionano l'elicottero medico, necessario per lo svolgimento di un GP. Il warm up che doveva avere luogo alle 9:40 locali, 00:40 in Italia, è stato intanto annullato, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo. Tutto è fermo da allora, con continui scarni aggiornamenti e rinvii, nella speranza che vada meglio e si possa scendere in pista.
La prima ipotesi era dell'inizio delle attività alle 3:00 in Italia, quindi le 13:00 a Phillip Island, ma giusto poco fa è arrivato un nuovo aggiornamento. Ora si parla di un prossimo aggiornamento alle 14:00, quindi le 4:00 in Italia, parlando di attività in pista che sicuramente non inizierà prima delle 15:00, le 5:00 da noi. Siamo sempre nel campo delle ipotesi al momento, chissà...
Com'è andata finora per MotoGP, Moto2 e Moto3
In classe regina, la pole position è andata a Marc Marquez, autore di un giro da paura
dopo una scivolata all'inizio della Q2, con Alex Marquez e Johann Zarco a completare la prima fila. Ci si aspettava l'attacco Aprilia nella Sprint, s'è vista una bella battaglia tra Marquez e Jorge Martin, prima della caduta con infortunio di quest'ultimo. Aprilia ha anche salutato Raul Fernandez per guai fisici pregressi, Ai Ogura è stato penalizzato, l'unico che è riuscito a limitare i danni è stato Marco Bezzecchi. Con il pubblico in visibilio per un gran 4° posto di Jack Miller! E non solo il pubblico... Qui il resoconto della Sprint
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Per quanto riguarda le classi minori (ricordiamo il meteo molto instabile), storica pole position in Moto3 per il rookie Veda Pratama, primo indonesiano di sempre a stampare questo risultato nel Motomondiale. Il neo campione Maximo Quiles ha chiuso 2°, prima fila completata dall'australiano Joel Kelso, tra l'altro fresco di rinnovo con GRYD Racing per la stagione 2027, Guido Pini e Matteo Bertelle sono rispettivamente 8° e 10°. In Moto2, pole position del capoclassifica Manuel Gonzalez, con Barry Baltus e Filip Salac a completare la prima fila, mentre l'eroe di casa Senna Agius ha chiuso 7° dopo una caduta proprio nel giro di lancio verso l'ultimo tentativo che poteva valere la pole. Dei nostri, Tony Arbolino è 10° e Luca Lunetta 18°, Celestino Vietti è rimasto fuori dalla Q2 e ha chiuso le qualifiche col penultimo tempo in griglia. Ora si attendono aggiornamenti, per sapere se questi ragazzi correranno oppure no.
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