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De Coster avverte i fratelli Coenen: «Il Supercross non sarà facile»

Motocross
di Andrew McLarney
coenen de coster motocross
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La leggenda belga del motocross e cinque volte campione del mondo Roger de Coster ha lanciato un avvertimento ai fratelli Coenen in vista del loro debutto nel Supercross a Parigi il mese prossimo.
In una recente puntata del programma SwapMotoLive, de Coster è stato ospite speciale e ha condiviso le sue opinioni su vari argomenti, dal ritiro di Eli Tomac alla straordinaria stagione 2026 di Jorge Prado. Inoltre, si è parlato a lungo dei fratelli Coenen e del loro passaggio alla serie AMA SuperMotocross il prossimo anno. "Hanno molto talento e una grande etica del lavoro. Ma non sarà facile, soprattutto nel Supercross: non hanno alcuna esperienza" ha detto De Coster.
Dopo la loro partecipazione una tantum a Thunder Valley, durante la quale entrambi i fratelli si sono infortunati, pur riuscendo comunque a salire sul podio e, nel caso di Sacha, persino a vincere una gara, nel mondo del motocross americano si è scatenato un vortice di speculazioni su un passaggio definitivo. Più avanti nel corso dell’anno è stato confermato che i fratelli belgi passeranno a tempo pieno alla serie SMX nel 2027, ma molti temono che il loro stile di guida senza mezze misure possa causare altri infortuni in futuro.
«Sto iniziando a conoscerli: sono davvero intensi, soprattutto il più piccolo [Sacha], è piuttosto scatenato!», ha detto de Coster. «Hanno molto talento e una grande etica del lavoro. Ma non sarà facile, soprattutto nel Supercross: non hanno alcuna esperienza.
«Parteciperanno alla gara di Parigi. Non so se sia la scelta migliore, perché ci sarà molta pressione su di loro per fare bene. Il Supercross non è così semplice.»
Sacha Coenen cade rovinosamente al MXGP di Turchia 2026
Sacha Coenen cade rovinosamente al MXGP di Turchia 2026
Parlando in particolare di Sacha e della sua tendenza a cadere, de Coster ha espresso preoccupazione per il diciannovenne: «Ricorda un po’ Magoo. Vuole stare davanti, spalanca il gas e spera di rimanere in sella. Il mio compito sarà soprattutto cercare di calmarlo.»
Quando debutteranno alla La Défense Arena di Parigi nel fine settimana del 21 e 22 novembre, i fratelli Coenen si schiereranno al via accanto a piloti del calibro di Ken Roczen, Malcolm Stewart e Jo Shimoda. Tuttavia, a causa delle rivolte in corso nella capitale francese, l’evento potrebbe essere rinviato o annullato.
I due piloti KTM non hanno mai corso nel Supercross, ma hanno dimostrato un talento straordinario nel motocross, dove nel 2026 si sono contesi rispettivamente i titoli MXGP e MX2.
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