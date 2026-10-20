La leggenda belga del motocross e cinque volte campione del mondo Roger de Coster ha lanciato un avvertimento ai fratelli Coenen in vista del loro debutto nel Supercross a Parigi il mese prossimo.

In una recente puntata del programma SwapMotoLive, de Coster è stato ospite speciale e ha condiviso le sue opinioni su vari argomenti, dal ritiro di Eli Tomac alla straordinaria stagione 2026 di Jorge Prado. Inoltre, si è parlato a lungo dei fratelli Coenen e del loro passaggio alla serie AMA SuperMotocross il prossimo anno. "Hanno molto talento e una grande etica del lavoro. Ma non sarà facile, soprattutto nel Supercross: non hanno alcuna esperienza" ha detto De Coster.

Dopo la loro partecipazione una tantum a Thunder Valley, durante la quale entrambi i fratelli si sono infortunati, pur riuscendo comunque a salire sul podio e, nel caso di Sacha, persino a vincere una gara, nel mondo del motocross americano si è scatenato un vortice di speculazioni su un passaggio definitivo. Più avanti nel corso dell’anno è stato confermato che i fratelli belgi passeranno a tempo pieno alla serie SMX nel 2027 , ma molti temono che il loro stile di guida senza mezze misure possa causare altri infortuni in futuro.

«Sto iniziando a conoscerli: sono davvero intensi, soprattutto il più piccolo [Sacha], è piuttosto scatenato!», ha detto de Coster. «Hanno molto talento e una grande etica del lavoro. Ma non sarà facile, soprattutto nel Supercross: non hanno alcuna esperienza.

«Parteciperanno alla gara di Parigi. Non so se sia la scelta migliore, perché ci sarà molta pressione su di loro per fare bene. Il Supercross non è così semplice.»

Sacha Coenen cade rovinosamente al MXGP di Turchia 2026

Parlando in particolare di Sacha e della sua tendenza a cadere, de Coster ha espresso preoccupazione per il diciannovenne: «Ricorda un po’ Magoo. Vuole stare davanti, spalanca il gas e spera di rimanere in sella. Il mio compito sarà soprattutto cercare di calmarlo.»

Quando debutteranno alla La Défense Arena di Parigi nel fine settimana del 21 e 22 novembre, i fratelli Coenen si schiereranno al via accanto a piloti del calibro di Ken Roczen, Malcolm Stewart e Jo Shimoda. Tuttavia, a causa delle rivolte in corso nella capitale francese, l’evento potrebbe essere rinviato o annullato.

I due piloti KTM non hanno mai corso nel Supercross, ma hanno dimostrato un talento straordinario nel motocross, dove nel 2026 si sono contesi rispettivamente i titoli MXGP e MX2.