L' IDM , la serie nazionale tedesca, vive una fase di cambiamento. Dal 2027 riprenderà il suo nome storico, che sta per Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft, dopo una stagione sotto l'etichetta Euro Moto, con l'ADAC nel ruolo di nuovo promoter al posto della Motor Presse. Intanto piloti attuali ed ex protagonisti lavorano al loro futuro.

Mikhalchik, un anno difficile in BSB

Ilya Mikhalchik e BMW non saranno più insieme. Il pilota ucraino, quattro volte campione IDM Superbike, ha annunciato la separazione dalla casa di Monaco dopo nove stagioni. È uno dei movimenti che, secondo Speedweek, stanno ridisegnando il mondo del campionato tedesco in vista del 2027.

Dopo i quattro titoli IDM, nel 2025 Mikhalchik aveva tentato l'avventura nel British Superbike, vincendo subito il campionato Superstock al primo anno. Nel 2026 è passato alla classe Superbike con una BMW del team Rokit, chiudendo sedicesimo con 102 punti. Il titolo è andato a Kyle Ryde con 596 punti, davanti a Scott Redding (550) e Bradley Ray (457).

“Si chiude un capitolo”, ha spiegato l'ucraino, ricordando i numeri della sua storia con BMW: otto team, 54 vittorie, 95 podi e cinque titoli. Un ringraziamento speciale è andato alla squadra di questa stagione: “Un grazie particolare al team IWR per questa stagione. Non è stata una stagione facile, ma piena di esperienze preziose, lezioni e momenti che porterò con me nel mio percorso.”

Smits, assaggio di Superbike

Si è chiusa invece una stagione intensa per l'olandese Twan Smits. L'anno era cominciato nell'Euro Moto Superbike e, dopo quattro vittorie consecutive, Yamaha Germania lo ha mandato agli ultimi round del Mondiale Superbike. Non è stato un debutto semplice.

“Chiudiamo la stagione con un grande passo nella giusta direzione”, ha detto Smits. “Sono molto soddisfatto del feeling e delle gare positive, sia nella Superpole Race sia in Gara 2.” E ancora: “Sono incredibilmente grato per l'opportunità di vivere questo paddock e mi sono goduto ogni momento.”

La sua avventura nel WorldSBK, però, non è finita: con la firma per il team Yamaha MotoXracing WorldSBK ha già aperto un nuovo capitolo della carriera.

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